Stacey Beslerová čekala nejméně a v čase 5:43 třetí třetiny trefila vysokou střelou pátý gól Kanady.

Kanada se ujala vedení 4:0 v čase 4:31 v období, kdy Faust prostřílel provoz na straně Beslerové.

Češi si v prvních 10 minutách nepomohli čtyřmi menšími tresty. To, co by bylo gólem Sarah Fillier při přesilovce při druhé šanci Kanady, nebylo uznáno za zásah brankáře.

Kanaďané vedli v poločase 2:0, ale ve druhém vedli 3:0.

Druhý O'Neillův gól, ověřený po přezkoumání, byl v 17:30 špičkovým vzdušným pukem.

O'Neillova střela protekla Beslerovou v deváté minutě při pozdní české penaltě s kanadskou útočnicí navíc.

Serdachny sebral uvolněný puk před Beslerovou a v čase 2:07 prorazil puk mezi chrániče brankáře.

Kanada hraje v pondělí druhý zápas a podruhé na šampionátu.

Kanaďané zahájili turnaj výhrou 4:1 nad Finskem a výhrou 3:0 nad Švýcarskem za méně než 24 hodin.

Pět nejlepších ve skupině A a tři nejlepší ve skupině B postoupí do čtvrtfinále. Semifinále se bude konat v sobotu a zápasy o medaile v neděli.

Od nástupu bývalé kanadské obránkyně Carla MacLeodové do funkce hlavní trenérky vyhráli Češi 11 ze 17 her mistrovství světa a dva bronzové medaile. MacLeod byl zlatý olympijský medailista s kanadskými ženami v letech 2006 a 2010.

Kanada a Česká republika se poprvé utkaly na loňském mistrovství světa v Bramptonu, kde domácí porazili Čechy 5:1.

Tato zpráva od The Canadian Press byla původně publikována 7. dubna 2028.

Donna Spencer, kanadský tisk