Olga Fygotova-Connolly, která zemřela ve věku 91 let, byla diskařkou, která v roce 1956 vyhrála pro Československo olympijské zlato, ale narazila na komunistické úřady své země, které ji označily za zrádkyni, když se zamilovala do amerického kladiváře; Bylo jí zakázáno reprezentovat Československo a musela nastoupit v následujících čtyřech hrách za zemi svého nového manžela a nakonec na zahajovacím ceremoniálu olympijských her v roce 1972 vynesla na hřiště hvězdy a pruhy.

Olga Fygotová se narodila 13. listopadu 1932 v Mostě, 50 mil severozápadně od Prahy, a pokračovala ve studiu medicíny s úmyslem zapsat se na ortopedii; Od mládí talentovaná atletka reprezentovala svou zemi v basketbalu a volejbalu, než přešla na vybíjenou poté, co vyhrála stříbrnou medaili na mistrovství Evropy v basketbalu žen v Bělehradě v roce 1954.

Její odborné znalosti v těchto dvou sportech jí daly jakýsi základ, když přecházela. „Volejbal a basketbal, kde jsem byl brankář, byly oba velmi pohybově zaměřené sporty,“ vzpomíná. „Věřím, že už mám skvělou neuro-svalovou koordinaci a vytvořené dráhy.“

Její trenér, respektovaný Odakar Jandera, jí řekl, že vše, co musí udělat, je zdokonalit techniku ​​hodů a chytit její rytmus. Blue Danube začal hrát znovu a znovu přes reproduktory na stadionu a změnil mě.