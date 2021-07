Kate Middleton je venku poprvé po izolaci od Covid-19 ve Wimbledonu s princem Williamem

Kate Middleton měla v sobotu ve Wimbledonu obrovský úspěch – účast na ženském finále po boku prince Williama a předávání australské vítězky Ashleigh Bartyové trofejí.

Seděla v královské lóži v zelených šatech vedle malého modrého obleku prince a dívala se dolů na travnatý dvůr, když Barty dominujícím způsobem zahájila svůj vítězný výkon.

Vítězka turnaje získala ve finále prvních 14 bodů, poté v sobotu porazila Češku Karolínu Plíškovou 6-3, 6-7 (4), 6-3 v All England Clubu, aby získala svůj druhý grandslamový titul a stala se první ženou. z Land Down Under vyhrát šampionát od Evonne Goolagong Cawley v roce 1980.

Tom Cruise zasáhl Wimbledon se svou přítelkyní celebrit a hvězdnou hvězdou filmu „Mission: Impossible 7“ Hayley Atwell

Barty také vyhrál French Open v roce 2019.

Middleton, patron místa, putoval do středního kurtu, obklopen míčovými chlapci a herními funkcionáři.

Dříve na turnaji se krátce izolovala po kontaktu s někým, kdo měl pozitivní test na přítomnost koronaviru. Před návratem k soutěži byla již očkována a na virus byla testována negativně.

V pátek se Pippa Middleton, mladší sestra vévodkyně z Cambridge, objevila ve Wimbledonu na vzácný výlet po narození svého druhého dítěte.

Peppa, mladší sestra vévodkyně z Cambridge Kate Middleton a Matthews se vzali v květnu 2017. Matthews navrhl Pippě v roce 2016 necelý rok poté, co spolu začali chodit.

Middletonovi rodiče, Carol a Michael Middletonovi, se také zúčastnili některého z 12denního turnaje.

