Nyní mix pracovních skupin pro sestavení příští české vlády sahá od konzervatismu po liberalismus, ale všechny sdílejí oddanost demokratickým principům zakládajícího prezidenta Václava Havla. To by mohla být špatná zpráva pro Čínu a Rusko, říká bývalý Havlův spolupracovník.

Howell, geniální dramatik, který pomáhal psát a diskreditovat komunismus v Evropě, prohlásil, že by byl „velmi potěšen“ postojem své země po parlamentních volbách minulý měsíc, když radil bývalému prezidentovi České republiky na konci 90. let. Howell zemřel v roce 2011.

Populistický miliardář Andrzej Babiš ve volbách nekandidoval na premiéra a své koaliční partnery, sociální demokraty a komunistickou stranu, vyloučil z parlamentu úplně. Bobbis ve čtvrtek formálně podal demisi prezidentu Miloši Zemanovi, čímž otevřel cestu k sestavení nové vlády Peteru Občanskému, lídrovi Občanské demokratické strany a vůdčí postavě vítězné pětikoalice.

Behe říká, že očekává, že nadcházející koalice, navzdory svým filozofickým rozdílům, přijme zahraniční politiku, která bude v souladu se silnou lidskoprávní a prodemokratickou politikou jeho bývalého zaměstnavatele.

„Přinejmenším na další čtyři roky,“ uvedly Peking a Moskva v rozhovoru pro VOA.





Loňská návštěva na vysoké úrovni na Tchaj-wanu vedená senátorem Milošem Vistrilem, dlouholetým členem Fialových středopravých občanských demokratů, bude známá jako jeho česká zkrácená ODS.

„Před cestou jsem věděl, že mé rozhodnutí odjet na Tchaj-wan nepodpořili nejvyšší ústavní představitelé České republiky,“ řekl Vystrčil VOA. Mezi těmi, kdo návštěvu kritizovali, byl Zeeman, který s ním měl láskyplný vztah Čínský zástupce Si Ťin-pching Gratulujeme čínské ambasádě v Praze.

Vystrčil ale prostřednictvím překladatele řekl: „Nakonec jako politik musíte dělat to, co považujete za nejlepší pro vaši zemi. O tom, co je dobré pro země kolem nás. V zájmu České republiky a Tchaj-wanu jsem se rozhodl jet na Tchaj-wan.





Během cesty Vystrčil se k nastupující koalici přidali čeští zákonodárci a politici včetně pražského primátora a poslance levicově orientované Pirátské strany Zdeňka Hřiba. S Vystřilem byli vyfotografováni, jak spolu s oblibou popíjejí pivo na bublině v českém stylu v Tchaj-peji, která předznamenává levo-pravou alianci vzešlou z voleb z minulého měsíce.

Důvod k obavám má Peking také o Johna Lipovského, člena další Pirátské strany, který je považován za kandidáta do čela českého ministerstva zahraničí. V článku zveřejněném v březnu 2020 o odchodu koronaviru Lipovský varoval „Kampaň Panda„A předpovídá, že Čína se bude snažit popřít jakoukoli odpovědnost za globální šíření COVID-19.

Odsoudil také „čínský a ruský konzumismus“ jako útok na českou demokracii.

Pokud bude nová česká vláda ignorovat Čínu a Rusko, lze pro její postoj najít podporu i mezi členy poražené koalice.





Mezi těmi, kdo sdílí skeptický pohled na obě diktátorské síly, je bývalý český ministr zahraničí a neúspěšný kandidát v letošním klání o vedení sociálních demokratů Thomas Petrizek.

Petrizek, známý tím, že se postavil proti Gemanově snaze ucházet se o velký jaderný projekt ruských společností, vidí také Peking na cestě, kterou nelze sladit s demokratickou politikou jeho vlastní země.

„Dá se říci, že jsem proti Pekingu,“ řekl v širokém rozhovoru pro pražskou VOA.

Petrizek poukázal na to, že demokracie je nedílnou součástí sociální demokracie a nevidí důvod, proč by měl chtít sedět na plotě strany, když jde o to, ke kterému táboru by se země měla přiřadit. Nejasnost strany v této důležité otázce vedla k její porážce v celostátních parlamentních volbách, řekl, stejně jako Howell, bývalý Havlův poradce.

Petříček řekl, že si všiml nacionalistického tónu nedávné rétoriky čínské vlády; Považuje ji za rozporuplnou s politikou sociálních demokratů a politikou komunistické strany – s její agresí v zahraničí a represemi doma.

Na druhé straně Petrizek řekl, že silná tchajwanská demokracie „popírá“ tvrzení Pekingu, že čínský lid a komunita může být řízena pouze režimem jedné strany někde mezi diktaturou a diktaturou.