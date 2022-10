Konami a Bloober Team oznámili Remake Silent Hill 2 pro PS5, PC

vydavatel Konami a vývojář Tým Bloober oznámil remake tichý kopec 2 pro PlayStation 5 A počítač (pára). Datum vydání nebylo oznámeno.

Zde je přehled hry prostřednictvím souboru Stránka Steam:

Zde je několik citátů od zaměstnanců:

Komentář od producenta Motoi Okamota (produkčního ředitele)

„tichý kopec Je zpět jako špičková hra. S hrdostí oznamujeme vydání tichý kopec 2 pro Play Station a Steam, to nejlepší tichý kopec série. Těšíme se na tuto novou vysoce kvalitní verzi, kterou přinesla spousta dalších hororová hra experti. “

Komentář skladatele Akira Yamaoka

„tichý kopec Je pro mě inspirací. Jsem tak vděčný, že jsem byl tak dlouho zapojen do milovaného podnikání. Nová historie se chystá znovu odhalit. Těšte se prosím na čas, kdy se budete moci znovu ponořit do tohoto světa.“

Komentář koncepčního umělce Masahiro Ito

„pyramida jet zpátky. Nová cesta pro ty, kteří znají původ a jeho původ pro ty, kteří znají ten charakter. a nezapomeňte

Cesta člověka, který je s touto šelmou nejblíže spjatý.“

Komentář od Petera Babina, generálního ředitele Bloober Team

„tichý kopec 2 Byla to hra, která formovala naši kolektivní vizi v týmu Bloober. Je to hra, která začala v naší hře spiknutí ve vývoji her. Nyní stojíme před poslední výzvou. Výzva převést naše mladistvé vzpomínky na konec hry do jazyka, se kterým mohou moderní hráči komunikovat, a zároveň editace Skutečný zážitek z originálu. Před více než 20 lety vyvinul tým skvělých mozků v Konami jednu z nejznámějších her v historii elektronické zábavy. Ve spolupráci Team Konami a Bloober to zajistí tichý kopec 2 Znovu září, že nastavuje nové standardy pro tento žánr a poskytuje nezapomenutelný zážitek pro další generaci fanoušků. Svou prací jsme odhodláni ukázat, že tým Bloober šplhá po výšinách toho, co je možné, a míří na vrchol vývoje her. Nemůžeme se dočkat okamžiku, kdy budou moci hráči vidět naši práci.“