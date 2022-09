Eurobasket: Izrael se ve vyřazovacím kole utká s Českou republikou

Izraelská mužská basketbalová reprezentace se ve středu v 11:30 utká s Českou republikou ve skupině D turnaje EuroBasket 2022.

Ve svém posledním zápase, izraelské prohře 89:78 se Srbskem, zaznamenal útočník Washington Wizards Deni Avtija 14 bodů. Výsledek byl neočekávaný, protože Srbsko vedlo skupinu D od začátku. Vzhledem k tomu, že Izrael je aktuálně 2:2 ve skupině, prohra s Polskem zaručila jejich naděje na umístění mezi 16.

To znamená, že Izraelci mohou prorazit svůj lístek do vyřazovacího kola, ale bude to proti domácímu týmu, který vede bývalý rozehrávač Wizards Tomas Satoranski. Se Sato v plné síle by Češi byli druhým týmem ve skupině. V jejich prvním zápase si však vymkl kotník a minul dva v řadě, než se vrátil. Výsledkem je, že Češi vedou ve skupině pouze 1:3, přičemž jedinou výhru získali minulé pondělí proti Nizozemsku.

Vzhledem k tomu, že Satoranský není stoprocentní, zaměří se Češi spíše na bývalého útočníka Wizards Johna Wesleyho, který se stal superstar Euroligy, většinou pro Fenerbahçe. Nyní hraje za FC Barcelona stejně jako Sato. V týmové hře měl Wesley průměr 14,5 bodu a 5,3 doskoku na zápas.

Pokud Izrael vyhraje tento zápas, bude v osmifinále. Pokud ne, je konec.

O České republice

Hlavní město: Praha

Praha počet obyvatel: 10,5 milionu

10,5 milionu Národní hymna: Kde domov můj (kde je můj dům)