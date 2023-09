Starosta města Larry Dominick je hrdý na to, že může opět hostit každoroční Hopi Festival and Parade, který se bude konat od 5. do 8. října 2023. Toto je 55. ročník oslav místních obyvatel v Ciceru.

Součástí festivalu bude každoroční oslava České dožínky, letos však pouze ve městě Cicero s dětskými karnevalovými projížďkami, prodejci jídla, zábavou a nedělním průvodem. Festival se bude konat na výstavišti Cicero na 34. a Cicero.

Hopi Parade se bude konat v neděli 8. října ve 12 hodin podél Cermak Avenue z 50. Avenue směrem na západ k 59. soudu.

„Jsme hrdí na to, že můžeme oslavovat dědictví a původ všech a festival Hopi se datuje před mnoha lety a všichni si ho užívají,“ řekl prezident města Larry Dominick.

„Doufám, že se všichni zúčastní a užijí si to.“

Historie Hubei:

Hopi je česko/slovenské slovo pro houbu a symbolizuje zážitek společný mnoha kulturám: „podzimní sklizeň“.

Češi a Slováci přišli do Chicaga v polovině 19. století a tvořili je lidé ze staré habsburské říše v Evropě, římskokatolická komunita složená z Čechů, Slováků, Čechů a Moravanů.

Tito čeští přistěhovalci se usadili na blízké západní straně Chicagské smyčky, v komunitě, kterou nazývali „Praha“, podle českého historika a spisovatele Franka S. Magallon. Nikdo si nepamatuje jméno Praha, ale každý si pamatuje, co se tam stalo, když podle chicagského folklóru kráva paní O’Learyové srazila lucernu a na podzim roku 1871 tam založila chicagský požár.

Česká a česká komunita rostla s přestavbou Prahy a její přeměnou na Plzeň. Mnoho lidí si název Plzeň spojuje s velkou mexicko-americkou komunitou, která dnes existuje, ale ve skutečnosti byla Plzeň pojmenována podle města v západních Čechách v České republice.

Jednou z hlavních silnic přes Plzeň, která sloužila jako dálnice pro expanzi Chicaga na západ, byla 22. ulice, která byla po letech pojmenována na počest slavného českého starosty Chicaga.

Rodiče Antona Józefa Cermaka se přistěhovali z České republiky v roce 1874 a zažili velmi úspěšnou kariéru v politice Chicaga, podporovanou velkou českou komunitou. Čermák byl radním chicagského 12. oddělení, poté prezidentem Cook County Council a poté prezidentem Cook County Democratic Organization. V roce 1931, po Velké hospodářské krizi, byl Čermák zvolen 34. starostou Chicaga a vystřídal kontroverzního starostu Williama Hale Thompsona v politické válce, která rozdělila vlivnou irskou a českou komunitu.

Během návštěvy nově zvoleného prezidenta Franklina Delano Roosevelta v Chicagu v únoru 1933 si starosta Čermak potřásl rukou s Rooseveltem, když přiběhl střelec a pokusil se prezidenta zabít.

Nikdo s jistotou neví, jak se to stalo, ale střelcův cíl ​​byl zmařen, když mu žena při střelbě srazila ruku. Podle zpráv kulka zasáhla Čermáka. I když se množí teorie, že skutečným cílem byl Čermak, nikoli Franklin Roosevelt, protože v hledáčku Al Caponeho byl starosta Chicaga.

Čermák podle chicagských novin plných často nepřesných pověstí zemřel o tři týdny později na svá zranění nebo komplikace kolitidy. Ale ne dříve, než slavně pronesl svůj citát: „Jsem rád, že jsem to byl já místo tebe“ – nebo možná tento citát byl vynálezem populárních zpravodajských médií, která prosperovala z divokých fám a mýtů generovaných psacím strojem.

Čermakův švagr Otto Kerner Jr. se stal 33. guvernérem Illinois. Čermákův vnuk Frank Gerka přišel během druhé světové války o nohy a byl hrdinou bitvy o Iwo Jimu. Stal se lékařem a sloužil jako prezident Americké lékařské asociace.

S Čermákovou smrtí a nárůstem dalších přistěhovalců do Chicaga se etnická krajina Chicaga nadále měnila a silná česká přítomnost se zmenšila.

Plzeň se brzy proměnila v mexickou čtvrť v Chicagu a Češi pokračovali v přesunu na západ do Lawndale a poté na předměstí Cicero a Berwyn.

Mnoho dalších Čechoameričanů dosáhlo vysoké slávy ve všech povoláních, včetně ministryně zahraničí Madeleine Albrightové, trenéra fotbalistů Chicaga George Halase, herečky Sissy Spacek, ministra zahraničí Johna Kerryho, astronauta Jima Lovella, herce Ashtona Kutchera a Petera Falka a prezident Donald. Trumpova první manželka, zesnulá Ivana Zelniková.

Bohatá historie české komunity nadále přežívá v mnoha chicagských tradicích, i když se jim často nedostává příliš pozornosti.

Češi každoročně na podzim slaví podzimní sklizeň průvodem věnovaným houbám s názvem Hopi Day Festival and Parade.