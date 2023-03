Nový mod promění Dead Space v hororovou hru z pohledu první osoby

originál mrtvý prostor Možná to nevypadá tak luxusně Začátkem tohoto roku vyšlo nové vydání, ale díky novému fanouškovskému modu můžete hrát původní hru v pohledu první osoby. Nejen, že to vypadá děsivěji, ale také to vypadá opravdu dobře.

Poprvé vydán v roce 2008, původní verze mrtvý prostor Vyvinuto společností Visceral Games a vydané společností EA pro Xbox 360, PS3 a PC. Je to hororová hra z pohledu třetí osoby, která je silně inspirována Resident Evil 4 A sci-fi filmy jako horizont událostí. Oba původní mrtvý prostor (a honosné vydání 2023) je založen na tom, že můžete vidět záda a tělo hlavního hrdiny Isaaca Clarka, což je místo, kde je umístěno vaše zdraví a další předměty HUD. A zadní kamera vám umožní vidět více z toho, co je kolem vás, a pomáhá vás chránit před nástrahami číhajícími za rohy.

Co kdyby se toho všeho hráč zbavil a udělal ze hry FPS alias strašidelnou první osobu? Bude ten strach děsivější? Bude řízení zdraví téměř nemožné? Bude zážitek celkově těžší? No, už se nemusíte divit.

Expert na zpětné inženýrství / EA

First Person Mod je jednoduchý, ale skvěle vypadající titul mrtvý prostor Vytvořeno ministerstvem obrany Reverzní inženýrské hry Dělá to přesně tak, jak navrhuje: zapne se mrtvý prostor Z pohledu první osoby. Mod je nyní vydán a je k dispozici ke stažení prostřednictvím modů Nexusale mějte na paměti, že to bylo vyvinuto pro originál mrtvý prostorne remake.

Podle tvůrce modu trvalo vytvoření „jádra“ modu jen asi pět dní. Úprava a vyladění modu, aby fungoval tak, jak je, a vlastně i zpřístupnění hry z pohledu první osoby trvalo „několik měsíců“ a dalo hodně práce. Původně nebylo v plánu vytvořit mod z pohledu první osoby, ale experimentovat a zjistit, jaký druh kamerového modu by se dal implementovat do hororové hry. Kotaku Dostal jsem se k modderovi o tom, o čem byl tento druhý fotoaparát.

„Toto rychle přerostlo v typický projekt z pohledu první osoby,“ vysvětlil Reverse Engineering Gamer.

G/O Media může získat provizi až 52% sleva Dedikované notebooky nebo počítače Lenovo Vyberte si procesor, RAM, GPU a další

Ať už sháníte nový notebook nebo stolní počítač nebo hledáte něco, na čem byste si mohli hrát, můžete tak učinit zde a ušetřit až 52 %.

„Je pravda, že při vytváření tohoto modu došlo k několika frustrujícím okamžikům, ale celkově jsem si vytváření tohoto projektu užil spoustu zábavy. Doufám, že se vám hraní/používání tohoto modu bude líbit stejně jako mně.“

I když tvůrce modu navrhuje, abyste si jejich tvorbu „užili“, myslím, že většina lidí by byla příliš vyděšená, než aby si to užila, protože si zoufale strkají zdravotní balíčky do obličeje a nejsou schopni říct, zda se chystají zemřít nebo ne, když je pronásledují. od neviditelné skupiny nemrtvých padouchů. Poslouchám!