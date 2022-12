Rytmus: Poslední detaily barové linky v muzeu, živé informace, další

vydavatel Square Enix a vývojář Endezero Byly zveřejněny nové informace a snímky obrazovky Rytmická hra Rytmus: Poslední taktová linie Představujeme své muzeum, živé informace a další.

Podrobnosti získáte níže.

■ Herní funkce

S 385 písněmi má tato verze nejvíce písní v historii série! Celkový počet skočí na 502 skladeb, pokud jsou zahrnuty DX verze a doplňky!

Skladby obsažené ve hře: 385 skladeb

385 skladeb Exkluzivní edice DX: 27 písní

27 písní Extra obsah ke stažení: 90 skladeb

90 skladeb Celkový počet skladeb: 502 písní

Obsahuje 167 nových písní!

Bonusový obsah zahrnuje různé skladby z oblíbených titulů Square Enix!

V celém textu se objeví 104 znaků Final Fantasy série!

– „Battle Theme 2“ od Final Fantasy II

– „Zoot Tower“ od Final Fantasy IV

– „Taneční styl“ od Final Fantasy VI

– „Neboj se“. Final Fantasy VIIjá

Také obsahuje mnoho písní od Final Fantasy Příležitostně!

– „Battle 2“ z Final Fantasy Mystic Vyhledávání

– „Today Comes to Be Tomorrow“ z Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition

– „Bitva 1 – Rozkaz – Kdo.“ Final Fantasy IX“ z Dissidia Final Fantasy

– „Bůh v ohni – Uspořádat – od Dissidia Final Fantasy“ od Dissidia Final Fantasy Průchod

■ Muzeum

V tomto režimu můžete poslouchat hudbu, prohlížet si sbírku a kontrolovat své záznamy.

1. Sbírejte

Zkontrolujte karty CollectaCards a sběratelské odměny, které jste získali.

2. Divadlo

Sledujte filmy EMS a další videa, která jste otevřeli.

3. Hudební přehrávač

Poslouchejte všechny hudební skladby, které máte. Můžete vytvořit až tři seznamy skladeb a v jednom Nintendo Switch Verze, kterou můžete poslouchat s vypnutou obrazovkou.

4. Záznamy

Zobrazení záznamů přehrávání pro každý režim.

5. Výkony

Zkontrolujte své úspěchy ve hře.

■ Aktuální informace

Zvolte, zda chcete zobrazit nebo skrýt živé informace v Nastavení. Živé informace ukazují nejvyšší skóre aktuální skladby, informace o koncertu a vstup z konzole v reálném čase.

Tato funkce je doporučena pro ty, kteří chtějí při hraní vidět více informací!

—Zobrazení nejvyšších bodů, zadávání pomocí tlačítek a posouzení načasování lze jednotlivě zapnout nebo vypnout.

■ osobnost a párty párty formace

Obsahuje 104 postav z celého světa Final Fantasy série!

Postavy lze získat odemknutím titulu s nimi spojeného ve vláknu questu. Nepřátelské postavy můžete také získat vymazáním závěrečné fáze každého titulu!