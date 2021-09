Nástroje Google Keep Material You jsou přepracovány

Oznámením, že Keep získává materiál, který přepracováváte, Google včera Nezmínil, že byly představeny také nové nástroje. Od té doby jsme je povolili a jsou docela cool.

Redesign aplikace je jednoduchý a začíná plochým vyhledávacím polem ve tvaru pilulky s nabídkou hamburgeru, přepínačem nabídky/zobrazení mřížky a profilovým obrázkem. Tato krabice a spodní lišta působí lehčím dojmem, zatímco je zde nový kulatý čtvercový FAB, který podivně zachovává čtyřbarevné „plus“, které mizí všude jinde. Toto jsou hlavní materiály, které v aplikaci pro psaní poznámek od Googlu překomponujete.

Widgety jsou zde skutečným upgradem. Stejně jako v Disk GoogleK dispozici je „Quick Snap“ ve tvaru X, který vám umožní vytvořit nový kontrolní seznam, kresbu, zvukový záznam nebo poznámku k fotografii. Ten nyní používá viditelnější ikonu kamery, zatímco zadávání prostého textu lze zahájit klepnutím na střed.

Tento nástroj by měl mít velikost alespoň 3 x 2, zatímco běžný formát pásky je stále k dispozici. Ve hře 4 × 1 získáte všech 5 akcí, ale 3 × 1 vám poskytne položku na domovské obrazovce, která slouží pouze k pořízení nové poznámky.

Seznam poznámek Google Keep může být zatím nejlepším widgetem pro vaše články. Předchozí návrh ukázal nejvyšší řadu zkratek sestavení následovanou jednoduchým posouvatelným posuvem.

Tento přepracovaný widget má podobnou intenzitu jako aplikace – zvláště když se rozbalí, aby zabíral celou obrazovku – což někteří lidé s aplikací Keep již dělají. Klávesové zkratky se přesunou doprava s výrazným „Přidat poznámku“ FAB v rohu. Vlevo dostanete nabídku, která obsahuje zaoblené rohy. V šířce 3 ztratíte postranní panel a získáte správný FAB, vpravo dole, stejně jako v aplikacích. Vypadá to, že používáte celou aplikaci přímo na domovské obrazovce.

Přepracovaný materiál Google Keep a aktualizované nástroje jsou vydávány s verzí 5.21.361.

Dylan Russell Přispějte k tomuto článku

