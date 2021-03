Nintendo srazilo 35 procent her Switch pro ‘Mar10 Day’

Všechny produkty doporučené společností Engadget jsou ručně vybírány naším redakčním týmem, nezávisle na mateřské společnosti. Některé z našich příběhů obsahují odkazy affiliate partnerů. Pokud něco koupíte prostřednictvím jednoho z těchto odkazů, můžeme získat provizi za přidružení.

Každoroční Nintendo Mario Appreciation Day, nazvaný Mar10 Day, je zítra a společnost již začala Oslava Zlevněním některých her s přepínači. Do 13. března můžete získat slevu 35 procent Super Mario pártyA Luigi’s Mansion 3A Super Mario Maker 2 A Mario Tennis Aces v Online obchod Nintendo nebo Amazonka. Tato sleva snižuje všechny tyto tituly o necelých 39 $, což je historické minimum pro některé z nich. Jedná se o hry, které Nintendo zvýrazní 10. března, ale řada dalších Mario her je v prodeji na Amazonu včetně Super Mario Odyssey Za 39 $ Super Mario Bros. V Deluxe Za 39 $ a Mario Kart 8 Deluxe Za 49 $.

Prodejní obchod Nintendo Mar10 Nakupujte od Amazonu 10. března

I když ne všechny hry Mario jsou vyprodané, tento týden můžete získat spoustu her za dobré prodejní ceny. Za zmínku také stojí Super Mario 3D All-StarNintendo Sbírka klasických Mario her Opět klíč, nebude se prodávat déle. Nintendo vytáhne soupravu z fyzických a digitálních regálů 31. března. Máme podezření, že před termínem dojde k výraznému poklesu cen, takže pokud chcete, máte na to jen pár týdnů.

Jedná se o nejlepší nabídky, které se uskuteční 10. března tohoto roku, ale Nintendo také oslavuje speciální herní doplňky po celý měsíc. Hráči Crossing zvířat: Jeep Camp Během března si všimnete speciálních režimů Fave a také položky minulých událostí s omezeným časem. Přicházejí také položky s tématem výročí Crossing zvířat: New Horizons Objeví se nové jízdy, řidiči, kočárky a kluzáky Prohlídka Mario Kart, velmi.

