Nadměrný příjem kofeinu může zvýšit riziko oslepujících očních onemocnění العين

Konzumace velkého množství kofeinu denně může podle mezinárodní multicentrické studie více než ztrojnásobit riziko vzniku glaukomu u osob s genetickou predispozicí k vysokému nitroočnímu tlaku. Výzkum vedený Icahnskou lékařskou fakultou na hoře Sinaj je prvním, který prokázal geneticko-výživnou interakci u glaukomu. Výsledky studie byly zveřejněny v červnovém čísle tisku z oftalmologie Pacienti se silnou rodinnou anamnézou glaukomu mohou navrhnout, aby snížili příjem kofeinu.

Studie je důležitá, protože glaukom je hlavní příčinou slepoty ve Spojených státech. Zkoumá vliv příjmu kofeinu na glaukom a nitrooční tlak (IOP), což je tlak uvnitř oka. Zvýšený nitrooční tlak je jedním z primárních rizikových faktorů pro glaukom, i když k tomuto stavu přispívají i další faktory. U glaukomu mají pacienti obvykle jen malé nebo žádné příznaky, dokud nedojde k progresi onemocnění a nedojde ke ztrátě zraku.

Dříve jsme publikovali práci naznačující, že vysoký příjem kofeinu zvyšuje riziko vzniku vysokého napětí glaukomu s otevřeným úhlem u lidí s rodinnou anamnézou onemocnění. V této studii jsme ukázali, že inverzní vztah mezi vysokým příjmem kofeinu a glaukomem byl evidentní pouze u osob s nejvyšším skóre genetického rizika pro nitrooční hypertenzi, “říká vedoucí autor / odpovídající autor Luis R. Pascual, MD, FARVO, viceprezident oftalmologie. Výzkum zdravotního systému Mount Sinai.

Tým výzkumníků použil britskou Biobank, rozsáhlou populační biomedicínskou databázi podporovanou různými zdravotnickými a vládními agenturami. Analyzovali záznamy více než 120 000 účastníků v letech 2006 až 2010. Účastníci byli ve věku od 39 do 73 let a předložili své zdravotní záznamy spolu s jejich DNA Shromážděné vzorky pro generování dat. Odpovídali na časté dotazníky týkající se stravy, které se zaměřovaly na počet kofeinovaných nápojů, které denně vypili, množství kofeinovaných potravin, které jedli, konkrétní druhy a velikost porcí. Odpověděli také na otázky týkající se jejich vize, včetně podrobností o tom, zda měli glaukom nebo rodinnou anamnézu glaukomu. Tři roky poté byla zkoumána měření IOP a očí.

Vědci nejprve zkoumali vztah mezi příjmem kofeinu, IOP a glaukomem hlášeným samotným provedením vícerozměrných analýz. Poté vyhodnotili, zda účetnictví genetických dat tyto vztahy upravilo. Přiřadili každému subjektu skóre genetického rizika IOP a provedli interakční analýzy.

Vědci zjistili, že vysoký příjem kofeinu nebyl spojen se zvýšeným rizikem IOP nebo glaukomu obecně. Avšak mezi účastníky s nejsilnější genetickou predispozicí k hypertenzi – v horních 25 procentech – byla vyšší spotřeba kofeinu spojena s vyšším nitroočním tlakem a zvýšenou prevalencí glaukomu. Přesněji řečeno, ti, kteří konzumovali nejvíce kofeinu denně – více než 480 miligramů nebo zhruba čtyři šálky kávy – měli IOP vyšší o 0,35 mmHg. Navíc lidé v kategorii s nejvyšším genetickým rizikem, kteří konzumovali více než 321 miligramů kofeinu denně – zhruba tři šálky kávy – měli 3,9krát vyšší prevalenci ve srovnání s těmi, kteří nepili žádný nebo nejméně kofein. A na nejnižší genetické riziko. Sbírka.

Pacienti s glaukomem se často ptají, zda mohou pomoci chránit svůj zrak změnami životního stylu, ale doposud se jednalo o oblast, o které se zatím příliš nevědělo. Tato studie naznačuje, že ti s nejvyšším genetickým rizikem rozvoje glaukomu mohou mít prospěch z mírného příjmu kofeinu. Spojení mezi rizikem kofeinu a glaukomu bylo pozorováno pouze u významného množství kofeinu a u osob s nejvyšším genetickým rizikem, “říká spoluautor Dr. Anthony Khawaja, PhD, docent oftalmologie na University College London (UCL) Ústav pro oftalmologii v Moorfields Eye Hospital. Studie UK Biobank nám pomáhá dozvědět se více než kdy dříve o tom, jak naše geny ovlivňují riziko glaukomu a jakou roli může hrát naše chování a prostředí. Těšíme se na další rozšiřování našich znalostí v této oblasti. “

Odkaz: „Nitrooční tlak, glaukom a konzumace kofeinu v potravě – studie interakce gen-dieta od britské biobanky“ Jehi Kim, Ph.D .; Hugo Achard, Ph.D. Jae H. Kang, ScD; Marleen A. H. Lentjes, Ph.D .; Ron Doe, Ph.D.; Janie L. Wiggs, MD, Ph.D .; Anthony B. Khwaja, Ph.D., FRCS, a Luis Pascual, M.D. jménem modifikovatelných rizikových faktorů pro spolupráci v oblasti glaukomu, 14. prosince 2020, k dispozici zde. oftalmologie.

DOI: 10.1016 / j.ophtha.2020.12.009

Tuto studii pomohl financovat Národní oční institut, který je součástí National Institutes of Health, a New York Eye and Ear Hospital at Mount Sinai.