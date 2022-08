Je super-mysl opičí fyzika vesmíru?

V této druhé části diskuse v Konference v Dallasu O vědě a víře (2021), filozof Steve Meyer Pojednává o metodách používaných průkopnickým astronomem Fred Hoyle (1915-2001) Vyrovnat se s tím, že vypadá jako vesmír vylepšit pro život. Howell široce citovaný Komentář k tématu zněl „Logická interpretace faktů naznačuje, že supermysl se sblížila s fyzikou, stejně jako chemií a biologií, a že v přírodě neexistují žádné slepé síly, o kterých by stálo za to mluvit.“ To byla pro Hoyla, který byl známým ateistou, znepokojující, a určitě hledal způsoby, jak to překonat. Jaké bylo jízdné?

Dr. Mayer, autor knihy Hypotéza návratu boha (Harper One, 2021), odrážející Hoylův boj. (Ukázka knihy je tady.) Toto je druhá ze čtyř částí textu hadísů. první část tady. Tom Gilson je prostředníkem Zvuková notace:



https://episodes.castos.com/id/91f5535b-1f52-41d8-ab90-d87ff21a6be1-IDTF-1632-StephenMeyer-God-Multiverse.mp3

Stephen C. Mayer: Nyní Sir Fred Hoyle, britský astronom a astrofyzik, objevil některé z nejdůležitějších parametrů jemného doladění. Na začátku své kariéry byl Hoyle zarytým ateistou. Ve skutečnosti to tak bylo Citované rčení Tedy: „Náboženství není nic jiného než zoufalý pokus najít cestu ze skutečně otřesné situace, ve které se nacházíme.“ [Harper’s Magazine, 1951] Pokračoval tím, že ho lidé neměli rádi, protože podobnými věcmi bral naději.

Každopádně Hoyle pracoval na teoriích, jak to udělat uhlík vytvořený. A byl zasažen velkou záhadou, která zní: Proč je ve vesmíru tolik uhlíku? Uvědomil si, že uhlík je velmi důležitý, protože uhlík se skládá z molekul podobných dlouhým řetězcům, které jsou nezbytné pro existenci jakékoli formy života. Bez uhlíku neexistuje možnost života.

Začal přemýšlet o různých způsobech vzniku uhlíku. Pracoval na hvězdné jaderné struktuře a na tom, jak by se prvky větší než helium a vodík mohly tvořit ve hvězdách, když hoří. Byl postaven před záhadu. Fyzici si mysleli, že způsob, jak postavit těžší prvky, je přidat to, co nazývali nukleony – neutrony nebo protony – jedno jádro po druhém.

Pokud tedy existuje soubor hélium Atom má dva neutrony a dva protony. Dostat se k uhlíku, který má šest neutronů a šest protonů, nápad [was] Budete přidávat jeden neutron a jeden proton najednou, postupně se hromadí v těžší chemický prvek. Problém je v tom, že existuje něco tzv 5-nukleonová trhlina, Což je jen způsob, jak říci, že když přidáte jedno jádro k atomu helia – ať už je to proton nebo neutron – atom je nestabilní. Má malý mizející poločas rozpadu.

Můžete si to představit jako jakýsi žebřík, kde vám chybí schůdky. Můžete získat helium z vodík. Ale dostat se přes helium k čemukoli těžšímu je nemožné, protože když přidáte jedno jádro, tento chemický stav je nestabilní a okamžitě zmizí.

Další teorie byla, že možná tři molekuly helia se všechny srazí najednou a vytvoří uhlík [molecule]. Helium má atomovou hmotnost čtyři. A pokud je máte tři, dostanete 12; To by bylo šest neutronů, šest protonů – to by bylo dobré. Ale pravděpodobnost, že se tři atomy helia srazí najednou, byla opět velmi malá.

Takže Hoyle a další vědci byli zmateni: „Jak můžeme vůbec přimět uhlík ke vzniku? Jak vysvětlíme úžasné množství uhlíku ve vesmíru, které umožňuje život?“

Nyní nakonec navrhl, že helium se spojí s těžším prvkem známým jako berylliumkterý má atomovou hmotnost osm. A to bylo možné, protože můžete získat dvě helium na výrobu berylia, pak můžete vyrobit berylium a jedno helium a pak se dostat k uhlíku.

Ale i s tím byl problém. Když se berylium-8 a helium-4 spojí, vznikne molekula uhlíku, která má energetickou hladinu výše Standardní uhlík, uhlík, který vidíme kolem sebe. Ve skutečnosti měl spis úroveň rezonance Z 7,65 MEV (Megaelektronvolty). To bylo fér kteří což Aktivnější než běžný karbon. Hoyle tedy pověřil přítele z Caltechu, fyzika Willie Fowler A zeptal se ho, jestli by udělal nějaké experimenty, aby zjistil, jestli existuje soubor [natural] Forma uhlíku, která má tuto vyšší úroveň rezonance.

Našli to tam. Ale když o tom Hoyle začal přemýšlet, uvědomil si, že mnoho věcí by muselo být přesně uvnitř hvězd, aby při této rezonanci produkovaly uhlík. Konkrétně, aby se berylium a helium spojily, musí dosáhnout dostatečně vysokých rychlostí, aby překonaly své odpudivé elektromagnetické síly. Ale hvězdy musí být dostatečně horké, aby generovaly tyto kritické rychlosti. Ale to se stane pouze v případě, že gravitační síla, když stahujete atomy k sobě – ​​abyste překonali tyto elektromagnetické síly – je během procesu hvězdné jaderné syntézy správná. Pokud je gravitační přitažlivost uvnitř hvězd velmi slabá, teplota nestoupne natolik, aby se atomy spojily a získaly tak vysokou úroveň energie. Ale pokud je gravitační síla příliš silná, pak nukleosyntéza proběhne velmi rychle a hvězdy velmi rychle shoří. A nikdy nebudeme mít stabilní planetární systémy, ve kterých bychom mohli žít.

Takže to byla záhada. Zdá se, že aby se uhlík vytvořil, musí být gravitační síly velmi jemně vyladěny a musí být dokonale vyváženy s elektromagnetickými silami. A ukazuje se, že to je jen špička ledovce.

Existoval celý soubor tzv. kosmické náhody, kdy vše musí být pravdivé, jen aby se vysvětlilo, co je pro život nezbytné. Abychom vyrobili uhlík, zde je pět z těchto vesmírných náhod:

1. Gravitační síla (jaké fyzici [call] silová konstanta), která určuje přesnou gravitační sílu, musí být přesně pravdivá. Pokud by byla větší, hvězdy by byly velmi horké a hořely by velmi rychle a nerovnoměrně. Pokud by gravitační síla byla konstantní a gravitační síla menší, hvězdy by zůstaly tak chladné, že by jaderná fúze nikdy nevzplanula. Nedojde tak k výrobě těžkých prvků.

2. Konstanta elektromagnetické síly musí být přesně vyvážena. Pokud by byl větší, pak by nedocházelo k chemické vazbě a prvky hmotnější než 1 bor by byly příliš nestabilní pro štěpení. Pokud je menší, nebude stačit k vytvoření chemické vazby. A tak šel.

3. a 4. Ostatní základní fyzikální síly, tzv. silná jaderná síla a slabá jaderná síla, musí být přesně vyváženy. Pokud je některá z těchto sil příliš velká nebo příliš malá v důsledku velmi malých zlomků, pak neexistuje možnost tvorby stabilních prvků. Základní životní chemie by byla nemožná a neměli bychom svět, který by umožňoval život.

5. Především se ukazuje, že základní jednotky hmoty, kvarky, ze kterých se skládají protony a neutrony, musí mít velmi přesné hmotnosti, aby proběhly ty správné jaderné reakce, které by produkovaly ty správné prvky, jako je uhlík a kyslík, které jsou nezbytné pro životodárný vesmír. V případě hmotnostních kvarků existují kvarky up a down. Aby byla možná základní chemie života, musí být současně splněno devět samostatných souborů kritérií.

Když o tom všem Howell začal přemýšlet, napadlo ho, že žijeme v jakémsi vesmíru Zlatovlásky, kde je všechno v pohodě. Síly nebyly ani příliš silné, ani příliš slabé. Davy nebyly příliš velké a nebyly příliš malé. A začal přehodnocovat svůj mocný, ateistický materialistický pohled na svět…

další: Jak přesný byl debut našeho vesmíru? Mysl manipuluje.

–

Zde je první část: Pokud je DNA jazyk, kdo je mluvčí? Filozof Steve Meyer hovoří o důležitosti sekvenační hypotézy Francise Cricka, která ukázala, že DNA je jazykem života. Jaký druh mluvčího dokáže vyslovit jazyk, který produkuje živé věci? Je to variabilita v multivesmíru nebo inteligence, která leží mimo přírodu?

Možná si také rádi přečtete: Život je tak úžasný Je strašidelný. Matematik, který používá statistické metody k modelování jemného ladění strojů a molekulárních systémů v buňkách, odráží… Každá jednotlivá buňka je jako město, které nemůže fungovat bez složité sítě služeb, které musí všechny spolupracovat, aby udržely život.