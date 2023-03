Na noční obloze se seřadí pět planet. Zde je návod, jak sledovat pořad

(CNN) Milovníci noční oblohy obvykle dokážou zaznamenat několik menších planet, ale koncem března se vytvoří ohromující obrázek, když se pět planet seřadí pod Měsíc v zobrazení, které se někdy nazývá planetární průvod nebo zarovnání.

Diváci budou moci nejlépe zahlédnout zarovnání – které bude zahrnovat Merkur, Venuši, Mars, Jupiter a Uran – na Úterý večer, těsně po západu slunce. Podle Camerona Holmese, výpočetního astrofyzika z Caltechu, bude velká část displeje viditelná v pátek a zůstane tak viditelná po další dva týdny.

Zarovnání, jako je toto, se objevují každých pár let, řekl Hummels, a mnoho z nich bude viditelné pouhým okem, dokonce i v městských oblastech se značným světelným znečištěním. Je vidět na severní a jižní polokouli.

Uspořádání bude viditelné těsně pod srpkem měsíce. Pro určení šířky Holmes doporučil vydat se na místo s dobrým výhledem na západní obzor těsně po západu slunce, Když tam jsou ještě pruhy barevných západů slunce A obloha byla tmavě modrá, ale ještě ne černá. (Tip: ti, kteří žijí na dalekém severu Měli bychom se podívat trochu na jihozápad, zatímco ti na jižní polokouli řekl Holmes).

Nejjednodušší planetou je Venuše, často označovaná jako „večerní hvězda“, protože je to nejjasnější objekt na noční obloze daleko od Měsíce. Uran se bude jevit blízko Venuše, i když vzdálenou planetu může být obtížné spatřit bez dalekohledu nebo dalekohledu, pokud se nedíváte z prvotřídního místa bez světelného znečištění.

Pod Venuší a Uranem budou Jupiter a Merkur vznášet se nad obzorem. Také může být obtížné chytit Merkur bez speciálního vybavení, protože sluneční záře mohou planetu zastínit. Ale pro bystré pozorovatele budou obě planety viditelné asi 20 až 30 minut po západu slunce, řekl Holmes.

Planetární displej je zakončen Marsem, který se nachází v přímé linii od Jupiteru, Merkuru, Venuše, Uranu a Měsíce. Je snadné ho vybrat díky jeho výrazné oranžové barvě, dodal Hamels.

Holmes řekl, že všechny planety se na noční obloze objeví „jako perly na náhrdelníku“.

Venuše a Jupiter se v umělcově ztvárnění objevují výjimečně blízko sebe.

Celé zarovnání bude pokrývat asi 70 stupňů oblohy. Jedním ze způsobů, jak měřit stupně na obloze, řekl Hummels, je použít palec nebo sevřenou pěst drženou od těla. Pěst na délku paže bude pokrývat asi 10 stupňů, zatímco palec asi 1 stupeň.

Co to znamená?

Planetární zarovnání tohoto druhu se může objevit každých několik let, ale je možné zachytit planety všechny dohromady na menším kousku oblohy – takové případy jsou vzácné.

Ještě poslední vyrovnání červenbyla například první svého druhu od roku 2004. Akce zahrnovala všech pět planet, které lze spatřit pouhým okem – Merkur, Venuši, Mars, Jupiter a Saturn.

Holmes řekl ne Přiřadit extrémně velký význam zarovnání planet.

„Je to trochu, jako když počítadlo kilometrů vašeho auta ukazuje spoustu čísel – jako by to šlo až na 44444,“ řekl. „Je to tak skvělé a mimořádné. Ve skutečnosti to nic neznamená.“

Dodal, že noční oblohu často zdobí nádherné nebeské úkazy, jako je výskyt Jupiteru a Venuše ve vnitrozemí. půl stupně od sebe Tento měsíc.

14. října pozorovatelé očekávají, že uvidí zatmění „ohnivého prstenu“. A v dubnu 2024 A.J Úplné zatmění Slunce Pro mnohé ve Spojených státech bude slunce uprostřed dne zakryto.