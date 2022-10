Ukrajinská krize: Finanční podpora je naléhavě potřebná k zajištění dostupného a dostupného bydlení v regionech a městech EU, kde se uprchlíci nacházejí

sBydlení a trhy s byty v evropských městech a regionech jsou pod velkým tlakem od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Členové Výboru pro regionální politiku soudržnosti a rozpočet EU Evropská komise regionů (VR) vyzývá ke zvýšené podpoře evropských regionů a měst na přední linii příjmu uprchlíků s cílem zajistit dlouhodobou integraci poskytováním dostupného a dostupného bydlení pro všechny občany.

Okamžité a dlouhodobé problémy spojené s ubytováním 7,3 milionu registrovaných ukrajinských uprchlíků ve městech a regionech EU byly předmětem diskuse 29. září na zasedání Výboru pro regionální politiku soudržnosti a rozpočet EU (COTER) Sněmovny reprezentantů. Dlouhodobé výzvy zdůraznil zejména Jan Vloksa, náměstek ministra pro místní rozvoj České republiky, která v současnosti předsedá Radě Evropské unie. Mnoho uprchlíků zde zůstane „mnohem déle, ne-li navždy“ a je potřeba jim usnadnit přechod od „okamžitého, ale krátkodobého“ řešení bydlení – což podle náměstka ministra Floxy vytvořilo „velmi nepředvídatelnou situaci“ – k „ bytový standard“.

Mezi řešené problémy patřilo trvalé spoléhání EU na rodiny při přijímání ukrajinských uprchlíků, obavy, že rostoucí ceny energií znesnadní udržení této úrovně dobrovolné podpory v zimě, potíže s hledáním bytů na trhu a důležitost podpory uprchlíků. Doplnění nevyužitého bytového fondu za účelem nalezení domovů pro uprchlíky a zda by se mělo uzavřít sociální bydlení, aby se zajistilo, že nebudou ovlivněny již existující potřeby bydlení.

Rafal Trzaskowski (PL/EPP), primátor Varšavy, potvrdil, že počet obyvatel Varšavy vzrostl o 12 % kvůli uprchlické krizi způsobené válkou na Ukrajině. Většina uprchlíků žije v domovech nebo druhých domovech pro polské občany, kteří se kvůli rostoucím cenám energií budou v zimě snažit zajistit Ukrajincům slušné bydlení. „Existuje naléhavá potřeba finanční podpory, která by uprchlíkům, zejména těm se zvláštními potřebami, zajistila přiměřené a bezpečné bydlení. Neexistovala žádná strategie EU pro ubytování uprchlíků a většina zátěže byla přenesena na místní a regionální orgány. Přístup k finančním prostředkům by tak měl směřovat přímo do regionů a měst. “

Andres Gadla (EE/Renew), člen městské rady Rakvere zdůraznil: „Na našem malém území máme jen 15 000 obyvatel. S pokračující uprchlickou krizí ceny bydlení rychle rostou. Poskytování bezpečného a udržitelného bydlení pro všechny Ukrajince z dlouhodobého hlediska jim pomůže přečkat blížící se zimu a zaměřit se na hledání práce a školy pro své děti.„

Česká vláda učinila bydlení důležitým bodem programu svého předsednictví rady a požádala o vyjádření místní a regionální správy před zasedáním 8. a 9. listopadu, které se zaměřilo na bydlení, které zorganizovala. Česká republika přijala vedle Polska a Německa nejvíce ukrajinských uprchlíků. Náměstek ministra Floxa uvedl, že jeden z 15 lidí, kteří v současnosti pobývají v Praze, je uprchlík z konfliktu na Ukrajině.

