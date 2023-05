Muzeum Osvětim začíná konzervovat boty zavražděných dětí | Zprávy, sport, práce

OSWIECIM, POLSKO (AP) – V moderní konzervační laboratoři v areálu bývalého tábora Osvětim muž v modrých gumových rukavicích pomocí skalpelu seškrabuje rez z děr v malých hnědých botách, které děti nosí, než je zplynují. pokoje.

Kolegové na druhém konci dlouhého pracovního stolu vtírá prach a nečistoty měkkými hadříkem a jemnými krouživými pohyby do pokožky křehkých předmětů. Boty jsou poté naskenovány a vyfotografovány ve vedlejší místnosti a katalogizovány v databázi.

Práce jsou součástí dvouletého úsilí, které začalo minulý měsíc a jehož cílem bylo zachovat 8 000 dětských bot v bývalém koncentračním a vyhlazovacím táboře, kde německé síly zabily během druhé světové války 1,1 milionu lidí. Většina obětí byli Židé zabití při pokusu diktátora Adolfa Hitlera vyhladit evropské židovstvo.

Během války se areál nacházel v části Polska okupované německými silami a připojené k Německé říši. Dnes je to památník a muzeum provozované polským státem, který má velkou odpovědnost za zachování důkazů o místě, protože mezi oběťmi byli i Poláci. Němci zničili důkazy o svých zvěrstvech v Treblince a dalších táborech, ale úplně se jim to nepodařilo na obrovském místě v Osvětimi, když před koncem války v nepořádku prchali před sovětskými jednotkami.

O osm desetiletí později se některé důkazy začínají vytrácet pod tlakem času a masové turistiky. Stříhání vlasů z obětí za účelem výroby látky je posvátnou lidskou relikvií, kterou nelze vyfotografovat a není předmětem úsilí o uchování. Promění se v prach.

Více než 100 000 bot obětí však zůstalo, asi 80 000 z nich na obrovských hromadách vystavených v místnosti, kam denně přicházejí návštěvníci. Mnozí jsou znetvořeni, jejich původní barvy vyblednou, tkaničky rozpletené, a přesto nesou svědectví životů brutálně zkrácených.

Srdce rmoutily zejména malé boty a pantofle.

„Dětské boty jsou pro mě nejvíc vzrušující, protože neexistuje větší tragédie než ta u dětí,“ řekl Miroslaw Maciaszczyk, odborník na konzervaci z konzervačních laboratoří muzea.

„Bot je něco, co úzce souvisí s člověkem, s dítětem. Je to stopa, někdy jediná stopa, která po dítěti zůstala.“

Maciaszczyk řekl, že on a další konzervátoři nikdy neztrácejí ze zřetele lidskou tragédii za botami, i když se zaměřují na technické aspekty své restaurátorské práce. Někdy jsou zahlceni emocemi a potřebují přestávky. Dobrovolníci, kteří v minulosti pracovali v obuvi pro dospělé, žádali o nové úkoly.

Elzbieta Cajzer, vedoucí sbírek, uvedla, že restaurátorské práce vždy ukazují některé jednotlivé detaily zabitých v táboře – vodítko mohou poskytnout zejména tašky, protože obsahují jména a adresy. A očekává, že práce na dětských botách odhalí i nějaké nové osobní detaily.

Otevírá také okno do minulé éry, kdy boty byly vzácnou komoditou předávanou z jednoho dítěte na druhé. Některé obsahují stopy opravených podrážek a jiných oprav.

Muzeum je schopno zakonzervovat asi 100 bot týdně a od zahájení projektu minulý měsíc jich zpracovalo 400. Cílem není vrátit je do původního stavu, ale co nejvíce je přiblížit tomu, jak byly nalezeny na konci války. Většina bot jsou jednotlivé věci. Jeden pár stále připevněný ke tkaničkám je vzácný.

Loni našli pracovníci uchovávající boty pro dospělé italskou 100lirovou bankovku v dámské botě na vysokém podpatku s potiskem Ranziniho jména, což byla továrna na boty v Terstu. Je možné, že majitelka je Italka, ale nic dalšího se o ní neví.

A na dětské botě našli i jméno Věra Vohrizkovová. Náhodou si pracovník muzea všiml jména rodiny na kufru a muzeum dokázalo dát dohromady podrobnosti o rodině. Věra se narodila 11. ledna 1939 v česko-židovské rodině a v roce 1943 byla s matkou a bratrem z Terezínského ghetta poslána do Osvětimi. Její otec, Max Vohrizek, byl poslán samostatným transportem. Všichni jsou mrtví.

Kajersův popis bot je také silným svědectvím, protože obrovské hromady zbývajících bot dávají určitou představu o naprostém rozsahu zločinů, i když to, co zůstalo, je jen zlomek toho, co bylo.

Než esesáci poslali lidi do plynových komor, nařídili jim, aby se svlékli, a řekli jim, že se půjdou osprchovat, aby se sterilizovali.

„Dokážeme si představit, kolik lidí sem přišlo v naději, že si tyto boty budou moci po sprchování znovu nazout. Mysleli si, že si boty vezmou zpět a budou je používat dál. Ale nikdy je nezískali.“ řekl Kajzar.

Ve většině případů byly boty, další majetek a použité materiály shromážděny na pomoc Třetí říši v jejím válečném úsilí. Kajers řekl, že 110 000 bot ve sbírce muzea – i když je obrovských – pravděpodobně pocházelo pouze z posledního dopravního prostředku do tábora.

Projekt v hodnotě 450 000 EUR (492 000 USD) financuje Nadace Auschwitz-Birkenau, jejímž hlavním dárcem bylo Německo, a také Mezinárodní pochod za život, vzdělávací program o holocaustu.

Cajzer a Maciaszczyk řekli, že není možné boty uchovat navždy, ale cílem je uchovat je na mnoho dalších let.

„Naše dnešní konzervace tyto (rozpadové) procesy zpomaluje, ale na jak dlouho, těžko říct,“ řekl Maciaszczyk.





