Muž přiznává, že si užívá, jak ho jeho přítelkyně neustále mazlí

Muž získal podporu poté, co na Redditu přiznal, že si vlastně užívá, když ho jeho přítelkyně „nadává“.

„Připomíná mi, abych denně nevypínal ledničku, nestrkal židli, zamykal dveře skříně a vyhýbal se lidem z cesty. Dělá to téměř bezmyšlenkovitě, jako prodloužení sebe sama. Vnímám to jako snahu, kterou dává mi to, abych se stal ohleduplnějším člověkem.“

Muž, který žije se svou přítelkyní téměř rok, vysvětlil, že mu dříve musela připomínat, aby všechny tyto věci dělal, ale nyní praktikuje „lepší návyky“.

uvedeno v reddit Má „velké štěstí“, že ji má ve svém životě.

„Pořád mi to musí občas připomenout a já jsem jí za to moc vděčný,“ uzavřel svůj příspěvek.

Uživatelé v komentářích se shromáždili za mužem a mnozí jeho přiznání tleskali.

Jeden napsal: „Jsem rád, že to bereš jako poznámku o sebezdokonalování. Většina ne. Jsem na tebe tak hrdý. Nutí mě to být trpělivější a laskavější jako ty.“

Další komentoval: „Pokud jsi s tím v pořádku a jsi šťastný, pak jsem šťastný za tebe.“

„Jen si pamatuj brácho, nenech to dojít do bodu, kdy je mi z tebe špatně a zničím tvůj vztah. Kromě toho jsem rád, že jsi šťastný!“ Sdílel to někdo jiný.

Jedna osoba ho však varuje, aby se ujistil, že jeho přítelkyně je také na palubě, a přitom ho musí hlídat.

„Určitě se na ně podívejte a uvidíte, zda vám také rádi neustále připomínají zásadní věci,“ napsal uživatel.

