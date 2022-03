Zaokrouhlit nahoru: Hodnocení strategie trojúhelníku

viděl jsem první recenze o trojúhelníková strategie Od Famitsu, stejně jako naše vlastní recenze hry, a nyní je zde pohled na obecné shrnutí hry zde na Západě.

Samozřejmě, pokud jste ještě nedostali naše vlastní hodnocení – dali jsme hře devět z deseti hvězdiček „vynikající“ a řekli jsme, že jde o naprosté taktické vítězství. Toto je část našeho závěru:

„Strategie Triangle je absolutním vítězstvím pro Artdink a Square Enix, skvělá směs uspokojivých strategických bitev, vynikající vyprávění kampaně založené na výběru a prvotřídní budování světa, to vše dohromady tvoří jedno z nejlepších taktických RPG, které jsem kdy poznal. hrál po velmi dlouhou dobu.“

Takže, co si o tom myslí ostatní kritici – VGC Řekl, že to bylo „obrovské, ale zábavné“ a dal tomu 4 z 5 hvězdiček:

„Strategie Triangle je impozantní taktické RPG se silným tahovým bojovým systémem. Jeho epický děj a dlouhé dialogy mohou být trochu arogantní, ale každý, kdo je ochotný přijmout velmi podrobný příběh, zde bude mít spoustu práce.“

Webové stránky australského Nintenda Vooks.net Dal mu také hodnocení 4 z 5 hvězdiček:

„Triangle Strategy je vynikající strategická hra s velkým důrazem na velmi dobrý příběh a velmi plynulá. Postavy jsou dobře napsané a velmi sympatické, příběh se pohybuje na naprosto skvělých místech a strategický boj ve hře je nejlepší ve své třídě.“ jeho vrstevníci. Bohužel nekonzistentní vizuální prvky a příliš vychýlená rovnováha mezi hrou a příběhem po příběhové stránce občas překáží – ale ohlédnutí zpět je snadné, když je zbytek dobrý.“

Naši přátelé v Eurogamer Mysleli si, že je to zábava, i když si mysleli, že je to trochu pomalé:

„Strategy Triangle je dramatický, často ožehavý příběh středověkého konfliktu – a může hrdě sedět vedle her, které ho inspirovaly.“

GamesRader+ Bylo to trochu významnější, ale i tak to získalo konečné skóre 3,5 z 5:

„Strategie trojúhelníku je skvělá strategická bitva, plná ďábelské politiky a těžkého rozhodování. Je škoda, že obsazení postav nikdy nedostane šanci zazářit tak skvěle.“

a další – Kniha postav Bylo to v souladu s ostatními skóre, což mu dalo 4 z 5. Zde je to, co musíte říci:

„trojúhelníková strategie Je to velmi silná taktická hra, která odměňuje chytrá rozhodnutí. Systém přesvědčení založený na příběhu mi připomíná staré hry Ultima a oceňuji, že prestiž je během boje stejně důležitá jako schopnosti postavy. Zatímco trojúhelníková strategie Má některé stejné problémy jako Octopate Traveler Pokud jde o pomalé tempo, hra je stále důstojným nástupcem svých oblíbených Final Fantasy Tactics. Tohle je hra, ve které budete chtít strávit hodiny, i když některé z těch hodin pohltí filmové scény a monology.“

