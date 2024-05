Míra rakoviny tlustého střeva a konečníku mezi mladými lidmi ve Spojených státech dramaticky stoupá

Výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku mezi mladými dospělými ve Spojených státech v posledních dvou desetiletích neustále rostl, přičemž nejvýraznější nárůst byl pozorován u mladších věkových skupin. Studie nedávno prezentovaná na Digestive Disease Week (DDW) 2024 zjistila, že od roku 1999 do roku 2020 se výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku zvýšil o 500 % u dětí ve věku 10 až 14 let a o 333 % u dospívajících ve věku 15 až 19 let a o 185 % mezi mladými dospělými. Věk od 20 do 24 let.

„Rakovina tlustého střeva a konečníku již není považována pouze za nemoc, která postihuje pouze starší lidi,“ řekl vedoucí výzkumník Islam Muhammad, MD, lékař v oboru interního lékařství na University of Missouri-Kansas City. „Je důležité, aby si veřejnost byla vědoma známek a symptomů kolorektálního karcinomu.“

Mezi rizikové faktory patří rodinná anamnéza zánětlivého onemocnění střev nebo kolorektálního karcinomu. Mezi ovlivnitelné rizikové faktory patří obezita, užívání tabáku, konzumace alkoholu a stravovací návyky, jako je nízký příjem vlákniny, konzumace zpracovaného masa nebo nápojů slazených cukrem a dieta s vysokým obsahem tuků. Sedavý způsob života, přítomnost bakterií, které mají tendenci způsobovat nádory, užívání antibiotik a potravinářských přídatných látek jsou možné, ale ne prokázané faktory, které přispívají k riziku kolorektálního karcinomu.

Trendy a prognózy u mladé populace

Mohamedův tým s použitím údajů z databáze Wonder Centers for Disease Control (CDC) vypočítal trendy výskytu rakoviny tlustého střeva a konečníku u lidí ve věku 10 až 44 let od roku 1999 do roku 2020.

Muhammad řekl, že počet případů kolorektálního karcinomu u dětí a dospívajících není dostatečně vysoký, aby naznačoval plošné kolonoskopické vyšetření, ale je třeba zvážit podrobnější metody. V roce 2020 bylo diagnostikováno pouze 0,6 dětí ve věku 10 až 14 let na 100 000 obyvatel ve srovnání s 0,1 na 100 000 v roce 1999. Diagnózy u dospívajících ve věku 15 až 19 let vzrostly z 0,3 na 1,3 na 200 000 a mezi 20 mladými dospělými, kteří starý. Počet případů vzrostl z 0,7 na 2 na 100 000.

Mohammed řekl, že nejčastější příznaky kolorektálního karcinomu identifikované u pacientů s časným nástupem kolorektálního karcinomu jsou změny ve vyprazdňování ve smyslu zácpy nebo průjmu, bolesti břicha, krvácení z konečníku a známky anémie z nedostatku železa.

Nárůst byl také pozorován ve vyšších věkových skupinách, kde se v roce 2020 sazby zvýšily o 71 % na 6,5 ​​na 100 000 osob ve věku 30 až 34 let a o 58 % na 11,7 na 100 000 osob ve věku 35 až 39 let. Skupina ve věku 40 až 44 let měla menší nárůst, 37 %, a tato skupina měla nejvyšší míru infekce, 20 na 100 000 lidí v roce 2020.

