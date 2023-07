Mezinárodní přestupy pro sezónu 2023/24 začínají!

Přestupové okno je nyní oficiálně otevřeno! Vidíme potvrzenou první skupinu velkých mezinárodních přesunů pro sezónu 2023/24 a další uvidíme v létě!

Ženy

český obránce Kristina Pachmírová Přesun z české extraligy FBK Zijin do švýcarské Prime League UHC Laupen. Pachmírová byla v minulé sezóně hvězdou FBK Žizin, nejlepší střelka klubu s 37 body v 19 zápasech základní části. Čechům pomohl dostat se do čela divize tím, že pomohl Zizinovi vyhrát play-off v play off. V každé z posledních 6 sezón za Zizin nasbíral nejméně 36 bodů a bude se snažit pomoci svému novému týmu Lapen k dalšímu kroku ve švýcarské Premier League.

Zkontrolujte dopředu Eliška Suda Florbel se vrací domů do Sodo ze švédské strany Tabi pro sezónu 2023/24. Suda strávil 2 velmi působivé sezóny se Sotovem v české nejvyšší lize, než v minulé sezóně přešel do SSL s Tabym. Bodový součet byl ale menší, než se očekávalo pro Sudu, který se chce vrátit na známější území české ligy. Chuda byl v České republice hvězdou, v posledních 2 sezónách za Sodo nastřílel 60 bodů v řadě a nyní, ve věku 21 let, bude chtít skórovat ještě víc! Suda vstoupila do české ženské reprezentace na MS 2021 v Uppsale, kde Češka skončila na 4. místě.

23letý holandský útočník Marissa Meijerová Tým švýcarské Prime League UHC Laupen se pohybuje po Evropě, aby udělal velký krok vpřed. Marissa byla trvale jednou z nejlepších hráček v Nizozemsku a v minulé sezóně byla se svým týmem opět na čele tabulky statistik nizozemské ligy. UFC Groningen nahoru. V minulé sezóně pomohl svému týmu z Groningenu vyhrát domácí pohárový titul a dostat se do finále národního šampionátu a za svá působivá čísla (48 bodů v 10 ligových zápasech a 27 bodů ve 4 pohárových zápasech) byl odměněn velkým přestupem do Švýcarska. Marisa je také nedílnou součástí nizozemského ženského národního týmu, protože byla v týmu pro jejich poslední 2 kvalifikační kampaně MS v letech 2019 a 2023 (2021 kvalifikace byly zrušeny kvůli COVID).

Muži

Talentovaný finský brankář Joonas Kaltianen Z Helsinek (Espoo) se esportoví mazáci pohybující přes Botnický záliv do Thorengruppen! Joonas je stříbrným medailistou z mistrovství světa z MS 2020 (2021), které se konalo v Helsinkách. Třicetiletý hráč se v nadcházející sezóně vrátí do sestavy finského mužského národního týmu, aby dále zdokonalil své dovednosti v SSL. Jonas odehrál v minulé sezóně za Oilers 28 zápasů s úspěšností 76,31 % v základní části a 9 zápasů v play off s úspěšností 73,24 %.

Česká ostraha Martin Brajan Tým české Livesport Superligy AC Sparta Praha se vrací domů. V letech 2012 až 2020 byl Martin jedním z klíčových hráčů pražského Sodo, se kterým získal dva ligové tituly. V roce 2018 se Martin Brajan probojoval do konečné nominace na halové mistrovství světa ve florbale. Po několikaletém působení v nejvyšší české soutěži se Martin rozhodl pro zahraniční působení, konkrétně odešel do Švýcarska do klubu UHC Uster, kde odehrál celkem tři sezóny, a nyní se rozhodl pro návrat do České republiky.

Morix grumins Stejně jako Kaldianen, který se příští sezónu přestěhoval z Finska do Švédska, aby se připojil k Allsvenskan straně Varberg! Moriksovi je 30 let a posledních devět sezón odehrál jako obránce s Nokian KRP ve finské nejvyšší lize. V minulé sezóně pomohl zvednout Nokian z týmu na konci F Ligy do nejlepšího týmu, když se v ligové hře dostal do finále, než prohrál v 7. zápase proti DBS. Obránce dával ve Finsku průměrně přes 20 bodů za sezónu s celkovým počtem 113 branek a 96 asistencí. Kromě toho reprezentoval Lotyšsko na šesti mistrovstvích světa, z nichž poslední se konalo v prosinci 2022 ve Švýcarsku. Krumins začal florbalově v Lotyšsku s klubovým týmem Legrings, ale z rodné země odešel hrát do Finska již v roce 2012 jako junior. Po jedné sezóně v juniorském týmu SSV a jedné sezóně s PSS ve druhé lize zastupoval Nokian KRP v nejvyšší lize od roku 2014. Nyní Morix odcestuje do Švédska, kde bude hrát Warberg v Allsvenskanu.

Mladý lotyšský obránce Janice Rakowski Návrat do rodného Lotyšska a klubové strany Tulsi. Rakovskis je jedním z mladých, talentovaných lotyšských hráčů, kteří pomohou dostat Lotyšsko do prestižní „Top 4“ země. Rakovskis strávil poslední 4 roky ve Finsku, v minulé sezóně se poprvé přesunul do 2. ligy Koowi v F-Lize s LASB. Rakovskis je klíčovou součástí lotyšského národního týmu s 2 MS U19 a 2 seniorskými MS Lotyšska. Byl součástí sestavy Světových her 2022, kde Lotyšsko remizovalo se Švédskem a porazilo Švýcarsko, než prohrálo s Českou republikou o bronz v Birminghamu. Janis v minulé sezóně za Kovi nasbíral 26 bodů ve 26 zápasech a své dovednosti si vezme zpět do Lotyšska, aby pomohl Tulsi bojovat o možný lotyšský šampionát.

Další přestupové novinky budou oznámeny během léta, takže zůstaňte naladěni na další zajímavé a překvapivé přestupy!

Všechny potvrzené a budoucí přestupy najdete zde na florball.sport