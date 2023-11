Město na Marsu: Realita zabíjí sny o osídlení ve vesmíru

Dovolte mi začít s TLDR na Město na Marsu. Je to v podstatě 400 stran „no, vlastně…“, ale bez rozdávání je tu pořádná dávka humoru a spousta detailů. Kelly a Zach Weinersmithovi začínali z pozice nadšenců vesmírného osídlení. Mysleli si, že napíšou odlehčenou knihu o tom, jak úžasné bude všechno na Marsu, Měsíci nebo na vesmírné stanici. Naneštěstí pro rodinu Weinersmithových si již nyní kladou otázky typu: „Jak přesně by to mohlo fungovat?“ Kromě raket (tj. části pro přístup do vesmíru) byly odpovědi většinou optimistické mávání rukou smíchané s druhem zjevné ideologie Nového osudu, která mohla Andrewa Jacksona pozastavit.

Weiner Smiths začíná lidskou biologií a psychologií, poté prochází technologií, zákonem a přežitím populace a končí jakousi výzvou k akci. V každé z těchto sekcí kladou Weiner-Smithové otázky jako: Můžeme ve vesmíru prosperovat? Reprodukovat ve vesmíru? Vytváření biotopů ve vesmíru? Prohlídka všech neznámých věcí ve skutečnosti je šokující. Nikdo neotěhotněl v mikrogravitaci a žádná embrya se nevyvinula v mikrogravitaci, takže jednoduše nevíme, jestli je problém. Astronauti trpí ztrátou kostí a svalů a nikdo neví, jak to funguje z dlouhodobého hlediska. A co je důležitější, opravdu to chceme vyřešit tím, že pošleme několik tisíc lidí na Mars a budeme doufat, že vše dopadne?

Pak jsou tu problémy se stavbou domu a prováděním veškeré recyklace. Byl jsem šokován, když jsem se dozvěděl, že nikdo ve skutečnosti neví, jak vybudovat dlouhodobě obyvatelnou osadu na Měsíci ani na Marsu. Ano, existuje spousta ručně vyléčených nápadů o lávových trubicích a kamenném brnění. Ale detaily tam prostě jsou…tam ne. Připomíná mi to temné dny Evropy, kdy zakládala kolonie na územích jiných lidí. Příběhy o tom, jak byli osadníci nepřipravení, jsou smutné, vtipné a veselé Iterativní. A teď už víme, že plánujeme minimálně jedno další pokračování.

I vesmírné právo spadá pod Weinsmithův mikroskop. Rozhodně jsem si nebyl vědom rozsahu zákona o vesmíru. Ale existuje a má hodně co říct o tom, co můžete a nemůžete ve vesmíru dělat. Weinersmiths zjistili, že většina nadšenců do kolonizace vesmíru věřila, tak či onak, že se na ně tyto zákony nevztahují, nebo že existuje nějaká mezera, kterou by mohli využít. A co je ještě horší, zdá se, že věří, že takové vykořisťování bude bez následků. Je jasné, že státy disponující jadernými zbraněmi nebudou negativně reagovat na nároky běžných občanů na velké množství prostoru.

Weinersmiths se ke všem svým odborníkům chovají laskavě. Ale upřímně řečeno, čteme-li mezi řádky, komunitou vesmírných osad se táhne silná linie libertarianismu. Z pohledu těchto odborníků potřebují k vidění reality opravdu velký dalekohled. Například se předpokládá, že vesmír skončí s nedostatkem… Nicméně jakýkoli biotop ve vesmíru by přirozeně měl pouze jeden zdroj potravy, vodu a, což je naléhavější, kyslík, což vytváří (a možná umělý) nedostatek. Zdá se, že myšlenka je taková, že každý půjde do vesmíru za ziskem, kromě životních nezbytností, kde se budeme všichni starat a sdílet. Magické myšlení bude jasnější, když si uvědomíte, že se věří, že konfrontace s rozlehlostí vesmíru učiní lidstvo extrémně altruistickým, a přitom bude stále dobrým kapitalistou. Pochybuji, že tato filozofie bude dobře fungovat pro kohokoli zúčastněného.

V realističtějším pohledu na to, jak fungují společnosti, když existuje pouze jeden zdroj životně důležitých prvků, Weinersmiths čerpají ze zkušeností (pozitivních i negativních) firemních měst. Nebylo to úplně špatné: některá firemní města byla extrémně dobře řízená a spravedlivá, zatímco jiná mohla být označena za svatyně diktatur. Není žádný důvod, říká Al Weinersmith, myslet si, že ve vesmíru neuvidíme totéž, navíc s tím, že nebudeme moci uniknout z firemních měst.

I představa, že jiných zdrojů, jako jsou rudy, nebude málo, je přehnaně optimistická. Nikdo neví, jestli můžete mít zisk z těžby asteroidů. Měsíc nemá vůbec nic cenného. A opravdu chcete vytvořit partu hladových, nespokojených horníků, kteří jsou také schopni vrhat na zem velké kameny?

Město na Marsu Končí to jakousi výzvou k akci. Jde o to, že máme malou vesmírnou stanici a máme schopnost vybudovat na Zemi spoustu experimentálních zařízení, kde můžeme zkoumat některé praktické problémy. Osvojme si biologii a inženýrství, než pošleme lidi na Mars. Zatímco pracujeme na technologii, musí být vyjasněn zákon, abychom se, pokud (nebo kdy) usadíme někde jinde, usadili tak, abychom nezačali válku mezi rozhněvanými národy s jadernými zbraněmi.

Myslím, že jde o to Město na Marsu Zjistili jsme, že jediný jasný důkaz toho, jak vesmír ovlivňuje lidi, je silně vážený proti Chystám se. Tuto rovnováhu lze změnit tím, že se pokusíte objevit odpovědi na některé otázky položené v knize. Zdá se však eticky sporné vyhodit skupinu lidí, aby získali tyto odpovědi. Takže možná udělat práci předem?