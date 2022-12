Marketingové strategie pro váš hotel

Pokud hotel dokáže svým zákazníkům nabídnout výjimečný zážitek, čistotu a pohodlí, má polovinu úspěchu takříkajíc v kapse. Druhou polovinou, která je nezbytná, je správný marketing. V hotelovém průmyslu je velká konkurence a oslovit potenciální hosty je stále náročnější. S pomocí přichází marketing, který, je-li správně naplánován, může společnosti přinést obrovské výhody.

Důvodů, proč není jednoduché se marketingově prosadit v oblasti hotelnictví, je celá řada. Narůstající popularita Airbnb, velká konkurence i čím dál vyšší nároky zákazníků představují jen některé z problémů, se kterými se může hotelový marketér potkat.

Základní marketingový mix

Hotelový marketing tvoří čtyři základní pilíře –⁠ produkt (hotel jako takový), cena, místo a propagace. Úspěch závisí na správném rozvržení těchto pilířů. Pokud svou práci děláte dobře, správný marketing je tím hlavním, co vás dokáže odlišit od konkurence a posunout vás blíž k získání zákazníka.

TIP: Pomoc s hotelovým marketingem vám zajistí například společnost Profitroom, která se postará o organickou i placenou návštěvnost i marketing na sociálních sítích.

Buďte vidět online

Většina uživatelů dnes hledá online, nikoliv prostřednictvím cestovních kanceláří. Být dohledatelný na internetu je tak nutnost. Online rezervace, Google či Seznam mapy, vyhledávače, recenze. Cestovatelé začínají výběr hledáním v konkrétní lokalitě pomocí vyhledávače. Tady nastupuje dobré SEO –⁠ používejte na svých webových stránkách vhodná klíčová slova, mějte vyplněné základní informace v profilu. Vaše pobočka se může objevit v tzv. local packu na Google mapách.

Remarketing

Cestující mohou být rozptylováni množstvím informací během výběru, dělají si průzkum, snaží se zorientovat v široké nabídce, zjišťují důležitá fakta. To neznamená, že byste to měli jako marketéři vzdát. Pomocí remarketingu snížíte míru opuštění svých stránek a lidem, co nedávno navštívili váš web, se připomenete relevantní reklamou. Ukažte jim jednoduchost celého procesu, která je bude motivovat pro finální koupi. S tím ovšem souvisí také to, aby vaše webové stránky byly jednoduché na použití, snadno se v nich orientovalo a měly atraktivní vzhled.

Podpůrných aktivit pro online hotelový marketing je také více než dost. Budujte strategická partnerství –⁠ navázání kontaktu s místními podniky a atrakcemi je skvělým způsobem, jak se navzájem propagovat a podpořit. Není potřeba se zaměřovat jen na hotel, ale propagujte i jeho okolí. Za toto zviditelnění požadujte na oplátku prolinkování na váš web. Taková akce posílí povědomí o značce a podpoří webové stránky tím, že zvýší jejich autoritu.