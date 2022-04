Rand Paul tvrdí, že Spojené státy neměly podporovat aspirace Ukrajiny v NATO

CNN

–



Ministr zahraničí Anthony Blinken v úterý rázně zareagoval, když republikánský senátor Rand Paul z Kentucky navrhl, že Ukrajina a Gruzie byly kdysi součástí Sovětského svazu, a zdálo se, že Paul podnítil postoj Moskvy. Údajné ospravedlnění ruské invaze na Ukrajinu.

„S tímto návrhem silně nesouhlasím,“ řekl Blinken během slyšení v Kongresu před senátním výborem pro zahraniční vztahy v reakci na Paulovo tvrzení, že „můžete argumentovat“, že země, na které Rusko zaútočilo, byly součástí Sovětského svazu. Zdálo se, že Paul naznačoval, že hněv Ruska z vyhlídky na vstup Ukrajiny do NATO – zvláště vzhledem k tomu, že to bylo v Sovětském svazu – mohl vést k invazi.

Tento trend podnítil Paul, který se zeptal, proč Spojené státy loni na podzim „vybízely“ Ukrajinu ke vstupu do NATO, proti čemuž se Rusko ostře postavilo jako „červená čára“.

Blinken tvrdil, že je důležité důsledně bránit politiku otevřených dveří NATO.

„Je právem těchto zemí rozhodnout o své budoucnosti a svém osudu,“ pokračuje Blinken s tím, že jejich historie nedává Rusku právo na ně zaútočit.

Pavel odpověděl: „To nikdo neříká.“

„Byli osvobozeni jako součást této říše silou,“ řekl Blinken.

Blinken také řekl, že Spojené státy se snažily zapojit Rusko do mnoha svých obav o Ukrajinu před invazí na Ukrajinu, ale že tyto snahy nikam nevedly, protože Rusko ve skutečnosti nemělo zájem.

„Když to všechno vyvrcholilo, bylo zcela jasné, slovy samotného prezidenta Putina, že nikdy nešlo o to, aby Ukrajina byla součástí NATO, vždy šlo o jeho přesvědčení, že Ukrajina si nezaslouží být nezávislou, suverénní. zemi,“ řekl Blinken: „Musí být v té či oné formě znovu zaveden do Ruska.“

„Neexistuje žádné ospravedlnění pro invazi,“ řekl republikánský senátor, ale „existují důvody k invazi.“

Blinkenovy poznámky na Capitol Hill po zahraniční cestě amerického ministra zahraničí s ministrem obrany Lloydem Austinem, kde byli dva Bidenovi vládní úředníci V Kyjevě se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

na tom výletě, Blinkin reportéři Ruské pokusy „podmanit si Ukrajinu a získat její nezávislost“ „selhaly“.

„Rusko jako hlavní cíl usilovalo o úplné podmanění Ukrajiny, odebrání její suverenity, odebrání nezávislosti – a to se nepodařilo,“ řekl Blinkin na tiskové konferenci v Polsku poblíž ukrajinských hranic po setkání se Zelenským. Snažila se prosadit sílu své armády a své ekonomiky. Samozřejmě vidíme pravý opak, masivně nevýkonnou armádu a ekonomiku… jako výsledek sankcí, které jsou v nepořádku.“