Mario Kart Tour přináší zpět klasickou arénu SNES v nadcházející aktualizaci Kart Tour

Po dvou týdnech zhasnutí světel se jarní turné Mario Kart Tour blíží do svého posledního kola, a tak (jako hodinky) jsme se nyní poprvé podívali na to, co přinese další aktualizace.

Od 2. května převezme vládu Bowser Ride, která přivede zpět arénu Bowser Castle 3 ze Super Mario Kart. Malá ochutnávka z nové skladby předtím @tweet Twitter účet, kde jsme viděli, jak tentokrát dostal klasický okruh nový nátěr – mohli bychom se podívat na budoucí přírůstek do Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass? možná!

Jarní turné se blíží ke konci, ale stále je na co se těšit #MarioKartTour! V dalším kole Bowseru budete surfovat po tricích a nástrahách nového turnaje SNES Bowser Castle 3! pic.twitter.com/Fpw6nie4Ks– Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 28. dubna 2023

S odhalením nové tratě jsme se také poprvé podívali na další vlnu závodních kombinéz Mii, které jsou tentokrát po vzoru Bowserových Koopas. K dispozici jsou čtyři různé designy – Larry, Iggy, Roy a Ludwig – a každý má helmu, která ukazuje cool vlasy příslušné postavy (samozřejmě kromě Roye).

Je čas na Mii Racing Suits Wave 31 in #MarioKartTour! Pro další kolo přichází nová závodní kombinéza Mii. Podívejte se na video pro více informací! pic.twitter.com/x19WRMJJq0– Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 28. dubna 2023

Prohlídka trolejbusu začne příští týden.

