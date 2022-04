Různorodé formy života se vyvinuly před 3,75 miliardami let – zpochybňují tradiční pohled na to, kdy život začal

Různé formy života se mohly vyvinout mnohem dříve, než se dříve myslelo.

Různorodý mikrobiální život existuje na Zemi nejméně 3,75 miliardy let, podle nové studie vedené vědci z University College London (UCL), která zpochybňuje tradiční pohled na to, kdy život začal.

Pro studii publikovanou v vědecký pokrokVýzkumný tým analyzoval kámen o velikosti pěsti z kanadského Quebecu, jehož stáří se odhaduje na 3,75 až 4,28 miliardy let. Dříve temperamentní povaha papírVe skále tým našel drobná vlákna, knoflíky a trubičky, které vypadaly, že jsou vytvořeny bakteriemi.

Ne všichni vědci však souhlasí s tím, že tyto struktury – datované asi před 300 miliony let, než je obecně přijímáno jako první známka starověkého života – byly biologického původu.

Nyní, po podrobnější analýze horniny, tým objevil větší a složitější strukturu – kmen s paralelními větvemi na jedné straně o délce asi centimetru – a také stovky deformovaných kuliček nebo elipsoidů spolu s trubicemi a štětinami. .

Vědci tvrdí, že zatímco některé struktury lze vizualizovat chemickými reakcemi náhody, kmen „stromu podobný“ s paralelními větvemi byl pravděpodobně biologického původu, protože nebyla nalezena žádná struktura vytvořená pouze chemií.

Tým také poskytuje důkazy o tom, jak bakterie získávají energii různými způsoby. V horninách našli minerální chemické produkty odpovídající starověkým mikrobům, kteří žili na železe, síře a možná také na oxidu uhličitém a světle formou fotosyntézy, která nezahrnovala kyslík.

Tato nová zjištění podle vědců naznačují, že na primitivní Zemi mohla existovat různorodá skupina mikrobiálního života, možná 300 milionů let po vzniku planety.

Rekonstrukce trojrozměrné mikropočítačové tomografie paralelních a paralelogramových kroucených stehů z hematitu. (Červená a zelená představují hematit v různých koncentracích.) Pochází z jaspisového uzlu ve formaci železných pásů Nuvvuagittuq. Kredit: Francesco Iakovillo

Hlavní autor Dr Dominic Papineau (UCL Earth Sciences, UCL London Center for Nanotechnology, Center for Planetary Science a Chinese University of Earth Sciences) řekl: „Na základě mnoha různých důkazů naše studie silně naznačuje, že na Zemi bylo přítomno množství různých bakterií. Země byla stará 3,75 až 4,28 miliardy let.“

To znamená, že život může začít 300 milionů let po vzniku Země. Geologicky vzato je to rychlé – asi jedna rotace Slunce kolem galaxie. „

Tato zjištění mají důsledky pro možnost mimozemského života. Pokud se život za správných podmínek objeví relativně rychle, zvyšuje to šanci na život na jiných planetách.“

Pro tuto studii výzkumníci zkoumali horniny z quebeckého Nuvvuagittuq Supracrustal Belt (NSB), který Dr. Papineau shromáždil v roce 2008. NSB, kdysi kus mořského dna, obsahuje některé z nejstarších známých sedimentárních hornin na Zemi, o nichž se předpokládá, že byly na souši poblíž systému hydrotermálních průduchů umožňují praskliny v mořském dně průchod vody bohaté na železo ohřáté magmatem.

Výzkumný tým rozřezal horninu na části o tloušťce papíru (100 mikronů), aby mohl zblízka pozorovat fosilní mikrostruktury, které se skládají z hematitu, formy oxidu železa nebo rzi, a potažené křemenem. Tyto plátky kamene, řezané diamantovou pilou, byly více než dvakrát silnější než předchozí kousky, které výzkumníci vyřezali, což týmu umožnilo vidět v nich větší struktury hematitu.

Porovnali struktury a struktury s novějšími fosiliemi a také bakteriemi oxidujícími železo, které se nacházejí v blízkosti dnešních hydrotermálních ventilačních systémů. Moderní ekvivalent zkroucených vláken, paralelních větvících struktur a deformovaných koulí (nepravidelných elipsoidů) nacházejí například v blízkosti podmořské sopky Loihi poblíž Havaje, stejně jako dalších ventilačních systémů v Arktidě a Indickém oceánu.

Kromě analýzy vzorků hornin pod různými optickými mikroskopy a Ramanovými mikroskopy (které měří rozptyl světla) výzkumný tým také digitálně vytvořil části horniny pomocí superpočítače, který zpracoval tisíce snímků ze dvou zobrazovacích technologií s vysokým rozlišením. První technikou byla počítačová tomografie neboli mikrozobrazení, která využívá rentgenové paprsky ke zkoumání hematitu v horninách. Druhým byl fokusovaný iontový paprsek, který smyčkuje drobné plátky – 200 nanometrů tlusté – z horniny pomocí integrovaného elektronového mikroskopu, který pořizuje snímky mezi každým plátkem.

Obě metody produkovaly hromady obrázků používaných k vytváření 3D modelů různých cílů. 3D modely pak výzkumníkům umožnily potvrdit, že hematitová vlákna byla zvlněná a zkroucená a obsahovala organický uhlík, vlastnosti sdílené s moderními mikroby požírajícími železo.

Ve své analýze tým dospěl k závěru, že hematitové struktury nelze vytvořit kompresí a ohřevem (metamorfózou) horniny v průběhu miliard let, a poznamenal, že struktury se zdají být lépe zachovány v jemnějším křemeni (méně ovlivněném metamorfózou.) než v hrubém křemeni (který prošel další metamorfózou). ).

Vědci se také podívali na úrovně prvků vzácných zemin ve skalách naložených fosíliemi a zjistili, že mají stejné úrovně jako jiné vzorky starověkých hornin. To potvrdilo, že sedimenty na mořském dně byly stejně staré jako okolní sopečné horniny a nebyly menšími průniky, jak někteří navrhovali.

Před tímto objevem byly nejstarší dříve hlášené fosílie nalezeny v Západní Austrálii a byly staré 3,46 miliardy let, ačkoli někteří učenci také zpochybňovali jejich status jako fosílie a tvrdili, že jsou nebiologického původu.

Nová studie zahrnovala výzkumníky z UCL Earth Sciences, UCL Chemical Engineering, UCL London Center for Nanotechnology, Planetary Science Center na UCL a Birkbeck College London, stejně jako z US Geological Survey, Memorial University of Newfoundland v Kanadě, Carnegie Institution for vědy, University of Leeds a Chinese University of Geosciences ve Wu-chanu.

Výzkum získal podporu od UCL, kanadské Carnegie, Carnegie Institution of Science, Čínské univerzity geověd ve Wu-chanu, Čínské národní vědecké nadace, Čínské akademie věd a Projektu 111 v Číně.