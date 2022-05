Maple Ridge kajakářský závod v Evropě tento měsíc – Maple Ridge News

Olympionik z Maple Ridge Brian Malfesi dnes (15. května) odjel do Evropy, aby zde soutěžil v závodech Světového poháru v závodech na kajaku.

Malfesi skončil první v kajaku jednotlivců na 1000 m na Trials národních týmů, které se konaly 2. až 5. května v Dartmouthu v Novém Skotsku.

Malfesi závodil na 500 m dvojkajaku na olympijských hrách v Tokiu, ale řekl The News, že si myslí, že 1000 m je lepší závod než úplný sprint na 500 m.

Více než 100 hráčů z celé Kanady soutěžilo v první sadě zkoušek, které se konaly na slavném jezeře Bannock Lake, kde se v roce 2022 konalo Mistrovství světa ICF kanoe sprint.

Závody pořádané Atlantickou divizí Kanoe Kajak Kanady (ADCKC) byly regatou volby pro závody Světového poháru, které se konají koncem tohoto měsíce. Pro Malveese to bylo druhé vítězství jako nejlepšího kandidáta, ale je to jeho první po letech a znamená to, že nyní bude závodit na akcích Světového poháru v České republice a Polsku.

Malfesi je členem Ridge Canoe and Kayak Clubu a řekl, že se rád vrací ke svým kořenům – v poslední době trávil hodně času u jezera Whonnock. Cvičil dvakrát denně, aby poznal všechny normální Lovce, kteří tam chodí.

„Je to tam úžasné – je to opravdu jedno z nejlepších míst, kde jsem pádloval,“ řekl o jezeře Little Maple Ridge.

Malfesi bude letos v létě závodit na mistrovství světa v Dartmouthu a připravuje se také na letní olympijské hry v roce 2024 v Paříži.

„Týmové zkoušky na Bannock Lake byly skvělým způsobem, jak nastartovat soutěžní sezónu závodů ve sprintu, závody na trati, která bude hostit svět v srpnu,“ řekl technický ředitel Ian Mortimer. „Když jsme začali tlačit do Paříže, bylo velmi slibné vidět silné veslování od nových a ostřílených špičkových sportovců v našem týmu.“

Malvese byl mezi osmi olympijskými a paralympijskými sportovci, kteří soutěžili na olympijských hrách v Tokiu, a minulý týden byl vybrán do týmu, včetně bronzové olympijské medailistky z roku 2020 Katie Vincent.

Světový pohár ICF kanoe ve sprintu začíná 20. až 22. května v Račicích v České republice, poté bude následovat Světový pohár ICF v para kanoi a kanoistice v polské Poznani 26. až 29. května.

