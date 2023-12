Levná a snadná replay konzole

Atari Gamestation Pro Podporuje mnoho starších konzolí a provozuje emulaci MAME za přibližně 80 $ Costco.

Získal jsem GSP v Costco za 79 $. Když jsem tam byl naposledy, měli v mém místním skladu stále obrovskou hromadu. Kamarád se mě zeptal, jestli jsou dobré, a po hledání online jsem si jeden musel pořídit. Než jsem otevřel krabici, vzal jsem microSD kartu, stáhl si spoustu CD z internetového archivu a byl jsem připraven jít. Tento YouTuber vám řekne vše, co potřebujete vědět!

Joysticky nejsou nejlepší, ale jednotka je kompatibilní s mnoha dnešními nejoblíbenějšími ovladači. Xbox One S připojený přes USB na USB-C adaptér používám, když potřebuji větší pohodlí a lepší tlačítka. Na přední straně boxu jsou dva USB-C porty a jeden na zadní straně. Zatímco zadní strana je pro „napájení“, zjistil jsem, že náhodné připojení napájení k přednímu panelu také funguje. Na YouTube a na fórech AtariAge se o tom, co se dá dělat a jak to zprovoznit, vede spousta diskuzí.

Bavilo mě hrát Atari 7800 Choplifter, 7800 Dig Dug a Donkey Kong Country na Super Nintendo, ale mým největším vítězstvím bylo objevení her Sega Genesis! Genesis jsem nikdy nehrál ani nehrál, a když jsem objevil porty úžasných her jako StarFlight a Populous II, bylo mnoho hodin ztracených. Několik hodin. Jsem také opravdu spokojený s podporou Arcade: Space Harrier a Sinistar se střídaly. Hudba Space Harrier přehrávaná přes můj televizní zvukový systém je naprosto fantastická.

Kompatibilita se SNES byla přidána s úžasnou aktualizací firmwaru z minulého týdne. Viděl jsem zprávu nebo dvě z některých věcí NeoGeo/TurboGrafx16, které také fungují. Byla opravena řada bolestivých bodů a výrazně byla vylepšena správa systému souborů na kartě SD. MyArcade toto zařízení podporuje a stojí za jeho použitím jako emulátoru pro více konzolí. Jsem vzrušený.

My Arcade Atari Game Station Pro Přes Amazon (pro ty, kteří nemají Costco, příplatek je 15,00 $).