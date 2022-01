Režisér Elden Ring Hidetaka Miyazaki odhaluje, proč nehrál remake Bluepoint Demon Souls

Manažer Elden Ring Hidetaka Miyazaki prozradil, proč nikdy nehrál novou Bluepoint verzi Demon’s Souls a jak byl tým z FromSoftware tak ohromen vizuálními prvky hry, že při vývoji Elden Ring pro PS5 cítili zvláštní tlak.

Jak jsem zmínil VGC, Miyazaki poskytl rozhovor magazínu Edge a sdělil, že zaměření edice Demon’s Souls na grafickou přesnost nebylo něco, co FromSoftware považoval za nejvyšší prioritu, což je důvod, proč jeho tým – konkrétně tým pro tvorbu grafiky – cítil po vydání remaku tento mimořádný tlak. . To však neznamená, že nejsou připraveni na tuto výzvu a že Miyazaki má ve svém týmu veškerou důvěru ve svět.

„Nejen s Elden Ringem, ale se všemi hrami, které vyrábíme,“ řekl Miyazaki. „Grafická přesnost není něco, co bychom stanovili jako nejvyšší prioritu. To, co požadujeme po grafické stránce, závisí na systémech a požadavcích samotné hry a má také nižší prioritu ve srovnání s jinými vývojovými prvky.“

„Takže toto je oblast, kde se svému grafickému týmu trochu omlouvám, protože vím, že pracují velmi tvrdě. A velmi tvrdě pracovali na Elden Ring – náš tým grafických systémů a naši programátoři prosadili spoustu nových funkcí.“ vytvářet ty nejlepší hry, jaké jsme kdy vytvořili.“

Poté vysvětlil, proč ještě nehrál remake Demon Souls, i když původní hra byla další hrou, kterou řídil. Podle Miyazakiho se to scvrkává na to, že není fanouškem předělávání své staré práce.

„Jak jsem řekl, přímo jsem se toho neúčastnil a ve skutečnosti jsem nehrál Devil’s Edition,“ řekl Miyazaki. „Ale to proto, že mě nebaví hrát hry, které jsem vytvořil v minulosti,“ vysvětlil. „Vyvolává to spoustu starých vibrací, spoustu starých vzpomínek a je to trochu frustrující, a už to není tak, že bych hrál. Takže jsem nehrál Demon Remake, ale jsem velmi rád, že vidím dostane nový vzhled, zcela novou grafiku.“

Na závěr řekl, že i když ho potěšilo, že hra byla aktualizována pro nové i staré publikum, byl trochu nervózní, protože vývoj démonického ducha nebyl zrovna nejhladší.

„Byla to stará hra, takže vidět, že je předělána tímto způsobem a že ji hrají noví hráči, mě samozřejmě velmi potěšilo,“ řekl Miyazaki. „V minulosti to byla těžká hra s vývojem, takže jsem se obával, že noví hráči si ji nebudou užívat stejným způsobem. To byl důvod k obavám, když jsem ji znovu vydal, ale víte, v konec, jsem rád, že vidím reakce a jsem rád, že vidím, jak to lidi baví.

„Jediná věc, kterou bylo opravdu zábavné vidět [Bluepoint Games] Přicházíme s věcmi, které jsme nevzali v úvahu, a manipulujeme s určitými prvky hry tak, že jsme se nemohli nebo nechtěli vrátit do minulosti. Takže vidět je zkoumat a uplatňovat nové myšlenkové procesy a nové technologie, bylo pro mě něco opravdu vzrušujícího a zábavného.“

Fanoušci nebudou muset dlouho čekat, aby viděli, jak se tým zhostil úkolu vytvořit dosud nejlépe vypadající hru Elden Ring FromSoftware, protože se má objevit na PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One a PC. 24. února 2022.

Máte pro nás tip? Chcete diskutovat o potenciálním příběhu? Pošlete prosím e-mail na adresu [email protected].

Adam Pankhurst je zpravodajem pro IGN. Můžete ho sledovat na Twitteru Tweet vložit a dál Škubnutí.