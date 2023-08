Letní program Novaka Djokoviče odhalen a v sázce je titul světové jedničky | Novinky z tenisu

Novak Djokovič je zpět na americké půdě poprvé po dvou letech, když se připravuje na svou kampaň na Cincinnati Masters, která začíná ve středu. Djokovič se v roce 2022 nezúčastnil žádných severoamerických tvrdých soudních akcí od sesednutí Daniila Medveděva ve finále US Open v roce 2021 kvůli jeho postoji k očkování proti Covidu, které mu na základě vládního rozhodnutí odepřelo vstup do USA. Ale s uvolněním omezení od května se Djokovič dokázal vrátit.

Srbský tenista Novak Djokovič svou účast na letošním Laver Cupu pro Team Europe (AFP) ještě nepotvrdil.

Zatímco Djokovič představil své plány na léto, které odhalil po své srdcervoucí prohře ve Wimbledonu, Srb udělal nový přírůstek do programu. A když začíná svou letní kampaň, podíváme se na všechny akce, které bude Djokovič v příštích několika měsících hrát…

Jaký je Djokovičův letní program?

Poprvé od svého vítězství v roce 2019 se Djokovič při svém 15. vystoupení na Cincinnati Masters chystá nastoupit do Ohia. Bude to také znamenat jeho návrat na ATP Tour, protože minulý měsíc vypadl v napínavém pětisetovém zápase proti Carlosi Alcarazovi ve finále Wimbledonu.

Zatímco Djokovičova singlová kampaň na turnaji ATP 1000 začíná od středy, kde se utká s vítězem buď Alejandrem Davidovičem Fokinou nebo Thomasem Martinem Echeverrim, šestatřicetiletý hráč bude od úterý bojovat ve čtyřhře. Zahraje si po boku krajana Nikoly Kasice a utká se s dvojicí Jamie Murray a Michael Venus.

Po Cincinnati Masters zamíří Djokovič na US Open od 28. srpna. Po pondělním oznámení sestavy bude následovat jeho daviscupové vystoupení se Srbskem. První zápas ve skupině odehraje tým ve Valencii 12. září, pouhé dva dny po skončení US Open. Srbsko bylo nalosováno spolu s Jižní Koreou, Španělskem a Českou republikou do skupiny C, přičemž dva nejlepší týmy se kvalifikovaly do listopadového finále.

Djokovič však ještě nepotvrdil svou účast na letošním Laver Cupu pro tým Evropy, který se má konat mezi 22. a 24. zářím ve Vancouveru.

Jak může Djokovič letos v létě znovu získat titul světové jedničky?

Djokovič je jen 600 bodů za Alcarazem (8 795 vs. 9 395), když oba začínají své kampaně na Cincinnati Masters. Jediný způsob, jak může Alcaraz upřít Djokovičovi, aby tento víkend znovu získal titul světového žebříčku, je dostat se do finále. Ale i když se mu to v Ohiu podaří, bude Alcaraz čelit tlaku směrem na US Open, kde bude obhajovat 2000 bodů po loňském zisku titulu proti Srbovi, který bude mít za vítězství maximum 2000 bodů.

