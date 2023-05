9 z nejúžasnějších nezávislých her pro váš seznam přání na Steamu

Hej, posaďte se a hej, je čas na Indiegeddon! Tady úplně odvádím pozornost Kotaku S personálem na dovolené grilujícím a dominujícím webu nezávislými hrami, které se jinak snaží získat pokrytí hlavních herních webů. Vy, na oplátku, váš seznam přání, který si kupujete všechny tyto hry, způsobí totální revoluci v tomto odvětví, díky níž jsou všichni vydavatelé AAA vytlačeni a nezávislí vývojáři bohatí a mají na starosti.

Podrobná historie šachu

Hry s opakováním

Jedna z mých oblíbených her je mytologie šachů a Podrobná historie šachu Těšíme se, že to uděláme skvěle. Ve skutečnosti, abychom citovali její stránku na Steamu: „V pravé šachové tradici stavějte hrady, prozkoumávejte kobky, farmujte tuříny a získejte mat ze stromu.“ Slibuje také, že můžeme „nalézt odpovědi na temné šachové otázky, například proč se figurka koně pohybuje ve tvaru L“.

Toto je městská strategická hra a hra, která konečně uznává svou nevyslovenou šachovou figurku, Duch. Bylo to oznámeno tento měsíc, takže zatím není uvedeno datum vydání, ale už si to můžete dát na svůj seznam přání.

Vývojář: Hry s opakováním

Mimo: téměř

Seznam přání: parní

Hopperův dům

Generátor náhodných her

Nevěděl jsem, jak moc si potřebuji hrát na to, že jsem houbař, dokud jsem neviděl trailer Hopperův dům. Hra, ve které můžete hrát i za šroubovák. nebo vejce.

Jde o tlačení těchto obvykle choulostivých věcí po domě, sbírání klíčů a odemykání nových oblastí. A vypadá to směšně okouzlující, vše vytvořené týmem dvou lidí. Otázka zní: dokážou odolat zbohatnutí s DLC Sponge Daddy?

Vývojář: Generátor náhodných her

Mimo: Konec roku 2023

Seznam přání: parní

Kde ptáci spí

Tiché nožičky

Textové dobrodružství s krásným uměním, ve kterém nehrajete za hlavní postavu, ale za jeho podvědomí? OK! tento Kde ptáci spíneuvěřitelně ambiciózní projekt, ve kterém se snažíte ovlivňovat rozhodnutí „strašného pašeráka, ničemného a bezohledného“, i když je jen na vás, zda je to pro dobro nebo pro zlo.

Jak naprosto fantastický předpoklad, od vývojáře pro dvě osoby se skvělým jménem: Quiet Little Feet. Na Steamu je demoKde psaní a dabing jsou skvělé.

Vývojář: Tiché nožičky

Mimo: TBD

Seznam přání: parní

DepowerBall

Mega mocenské hry

DepowerBall Jedná se o týmovou hru pro čtyři hráče na jedné obrazovce, kde hráči hlasují pro kombinaci pravomocí pro každý zápas a poté pokračují v tom, kdo vyhraje.

Výše uvedené video obsahuje několik vynikajících záběrů lidí, kteří jej hrají v reálném životě, a doprovodné vzrušení a náladu, díky nimž věci vypadají velmi přesvědčivě. To je z velké části způsobeno zábavou při hlasování o odebrání pravomocí tomu, kdo vyhraje kolo, a přinutí lidi, aby se rychle přizpůsobili.

Vývojář: Mega mocenské hry

Mimo: Konec léta 2023

Seznam přání: parní

Turbo lenoši

Hry RainStyle

Víte, jak vždy postupovat podle toho, jakou verzi chcete Mario Kart To se odehrává v apokalyptické pustině, kde řídíte obrovské parní buginy a násilně ničíte všechny ostatní závodníky? No, konečně můžeš přestat fňukat, protože ten rozpor ve slovech Turbo lenoši tady.

S upgrady a boostery můžete svou masivní kovovou plechovku proměnit v závodní stroj a také ve vysoce destruktivní stroj. Hra vyšla koncem minulého roku, ale i přes spousty pozitivních recenzí od hráčů byla herním tiskem zcela ignorována.

Vývojář: Hry RainStyle

Mimo: Nyní

On kupuje: parní

Seiko příběhy

Ace Entertainment

Není to skutečný Indiegeddon, dokud zde není alespoň jeden farmářský simík. Tady to přichází v neobvykle dramatické podobě Seiko příběhyZemědělská hra A Bojujte s hrozbami starověkých bohů.

Toto je hluboká fantasy věc, inspirovaná hlavně asijskými lidovými příběhy, ale také s některými západními tvory, jako jsou upíři. Dungeony, hádanky a dokonce i multiplayer budou na vaší farmě fungovat vedle sebe.

Vývojář: Ace Entertainment

Mimo: 2024

Seznam přání: parní

Salvus: Beran

Studio Rosemilk

Po úspěchu loňského Kickstarteru romantický vizuální román Salvus: Beran K tomu je ještě dlouhá cesta. Vzhledem k datu vydání v roce 2025 to může znít jako něco, co je třeba odložit, dokud nezjistíte, že to tam je Už je to show, kterou můžete hrát právě teď.

Salvus: Beran Je to otome, který začíná zabitím hlavního hrdiny hry. Může to znít poněkud depresivně, ale zdá se, že posmrtný život jí poskytne spoustu vzrušujících příležitostí. Jo, a ona je teď taky ženec.

Vývojář: Studio Rosemilk

Mimo: První čtvrtletí roku 2025

Seznam přání: parní

Super fantasy království

Super fantasy království

Možná vás nenapadlo, co se může stát, když se spojíte Osadníci s Přeživší upířiale teď jsem navrhl, že to chceš vědět. Super fantasy království Je to hřiště, kde pracujete na budování svého království mezi útoky útočníků. Je to skvělý nápad a první příklad obratu proti Pohled, který jsem zatím viděl.

tam Demo na Steamu který byl právě vydán, ačkoli nebylo oznámeno žádné datum vydání.

Vývojář: Zmrazit pivo

Mimo: TBD

Seznam přání: parní

Kaligram Studio

Trailer výše je stejně dobrý přesvědčivé ke mě. Miluji umění, miluji zvuky, miluji hlasové hraní a miluji způsob, jakým interagujete. Ve skutečnosti je na sledování dalších 20 minut přes Alpha Beta Gamernebo to můžete spustit sami prostřednictvím představení hry na Steamu. Což se chystám udělat, protože to zní jako vše, co chci.

Phoenix Springs je temné dobrodružství, zdánlivě záměrně lehké na detaily, ale s estetikou, kterou chci použít k výzdobě svého domova.

Vývojář: Kaligram Studios

Mimo: Léto 2023

Seznam přání: parní