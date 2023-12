Falcom to má Oznámit Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Sbohem, Zemuriya20. výročí titul v Cesty RPG série. Pro blíže nespecifikované platformy vyjde v roce 2024 v Japonsku.

Získejte první podrobnosti níže.

„Ve 120X všechno končí.“

C předpověděl. Epstein, otec ústní revoluce, na konci zemorského kontinentu.

Jak se blíží „desátý den“, z velké vojenské základny vybudované v pohoří Kunlun se chystá odpálit masivní orbitální raketa.

„Mohou lidé překonat atmosféru planety?“

„Co je na konci kontinentu?“

„Bude lidstvo schopno odhalit pravou povahu světa?“

Zatímco celý svět sleduje, aby byl svědkem největšího projektu od úsvitu věků, někde v singularitě, kterou je Ored, se síly z celé Země chystaly shromáždit, včetně mladého Spriggana.

Bude jediná cesta do vzdálených nebes nakonec utvářet budoucnost Zemorie, nebo…

Známý pro své propracované budování světa a epický příběh Cesty Série se prodalo přes 7,5 milionu kopií.

Příběh zamorského kontinentu – který začal s Legend of Heroes: Paths in the Skya pokračoval až do Skladby od nuly, Cesty do Azure, Studené ocelové pásy, Cesty ve fikciA Stopy přes svítání– se chystá na dramatický obrat v titulu k 20. výročí Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Sbohem, Zemuriya.