Studie zjistila, že oběh Atlantského oceánu je nejslabší za posledních nejméně 1600 let – zde to znamená pro klima

Současný systém ovlivňující Atlantický oceán, který hraje zásadní roli při přerozdělování tepla napříč klimatickým systémem naší planety, se pohybuje pomaleji, než tomu bylo nejméně za 1600 let. Toto je závěr souboru Nová studie Publikováno v Nature Geoscience některými z předních světových odborníků v oboru.

Vědci se domnívají, že část tohoto zpomalení přímo souvisí s námi Oteplování klimatu, Jako Rozmrazit Mění rovnováhu v severních vodách. Jeho účinek lze pozorovat při bouřích, vlnách veder a zvyšování hladiny moře. Posiluje obavy, že pokud lidé nejsou schopni omezit oteplování, může systém nakonec dosáhnout bodu zlomu, což povede k chaosu v globálních klimatických vzorcích.

Golfský proud podél východního pobřeží Spojených států je nedílnou součástí tohoto systému, který je známý jako Atlantic Overturning Circulation nebo AMOC. Nejznámější ve filmu z roku 2004pozítří„Kde se oceánský proud náhle zastaví, což způsobí po celém světě masivní vražedné bouře, jako je přeplňovaný hurikán v Los Angeles a vodní stěna zasažená New York City.

Stejně jako u mnoha sci-fi filmů je i zápletka založena na skutečném konceptu, ale efekty dosahují dramatického bodu. Naštěstí se neočekává náhlé zatemnění v nejbližší době – ​​pokud vůbec. I když se příliv nakonec zastaví – a to je předmětem intenzivní debaty – výsledkem nebudou okamžité bouře větší než život, ale v průběhu let a desetiletí budou dopady pro naši planetu určitě zničující.

Nedávné výzkumy ukazují, že se krevní oběh alespoň zpomalil 15% od roku 1950. V nové studii vědci tvrdí, že současná slabost je „v minulém tisíciletí bezprecedentní“.

Jelikož je vše propojeno, zpomalení již ovlivňuje systémy Země a podle odhadů se na konci století bude otáčet Může se zpomalit o 34% až 45% Pokud budeme dál zahřívat planetu. Vědci se obávají, že tento druh zpomalení nás nebezpečně přiblíží bodům zlomu.

Význam dopravního pásu pro globální oceány

Protože rovník přijímá mnohem více přímého slunečního světla než chladnější póly, teplo se hromadí v tropech. Ve snaze dosáhnout rovnováhy vysílá Země toto teplo na sever od tropů a chladné na jih od pólů. To způsobí, že fouká vítr a bouře.

The Většina Z tohoto tepla jej atmosféra redistribuuje. Zbytek se ale oceány pohybuje pomaleji v takzvaném dopravním pásu Světového oceánu – globálního systému proudů spojujících světové oceány, pohybujícího se všemi různými směry, horizontálně i vertikálně.

NOAA



Po letech vědeckého výzkumu vyšlo najevo, že atlantická část dopravníkového pásu – AMOC – je motor, který pohání jeho provoz. Pohybuje vodou rychlostí stonásobku toku řeky Amazonky. Funguje to takto.

Úzký pás teplé, slané tropické vody poblíž Floridy, nazývaný Golfský proud, je transportován na sever blízko povrchu do severního Atlantiku. Když dosáhne Grónska, ochladí se natolik, aby bylo hustší a těžší než okolní voda, a poté se potopí. Potom je tato studená voda transportována na jih v hlubokých vodních tocích.

Prostřednictvím alternativních záznamů, jako jsou jádra oceánských sedimentů, které vědcům umožňují rekonstruovat vzdálenou minulost, která sahá miliony let zpět, vědci vědí, že tento proud má potenciál zpomalit a zastavit se, a pokud ano, klima na severní polokouli umět Rychle se to mění.

Jedním z důležitých mechanismů v průběhu věků, který funguje jako páka k řízení rychlosti AMOC, je tání ledovců a tok čerstvé vody do severního Atlantiku. Je to proto, že sladká voda je méně solná, a proto méně hustá než mořská voda, a nepotápí se snadno. Příliš mnoho čerstvé vody znamená, že dopravní pás ztratí ponořenou část motoru a ztratí tak hybnost.

To si vědci myslí, že se nyní děje jako arktický led na místech, jako je Grónsko. Taje rychlejším tempem Kvůli změně klimatu způsobené člověkem.

Centrální klima



Vědci nedávno zaznamenali A. Super bod, Také známý jako Severoatlantická oteplovací jámaV pásmu severního Atlantiku kolem jižního Grónska – jednoho z mála míst na planetě, které je opravdu skvělé.

Skutečnost, že to klimatické modely předpovídaly, poskytuje více důkazů o tom, že to naznačuje nadměrné tání grónského ledu, více srážek a následné zpomalení přenosu tepla na sever od tropů.

Zeměkoule je téměř teplá, s výjimkou chladného místa v severním Atlantickém oceánu. NASA



Za účelem zjištění rozsahu nedávného bezprecedentního zpomalení AMOC sestavil výzkumný tým údaje o agentech převážně převzaté z archivů přírody, jako jsou oceánské sedimenty a ledové jádro, které se datují před více než 1000 lety. To jim pomohlo rekonstruovat historii toku vaší matky.

Tým použil kombinaci tří různých typů údajů k získání informací o historii oceánských proudů: teplotní vzorce v Atlantském oceánu, charakteristiky hmoty podzemní vody a velikosti zrn hlubinných sedimentů, které se datují před 1600 lety.

Zatímco každý jednotlivý díl zprostředkujících dat není dokonalým vyjádřením vývoje AMOC, kombinace těchto dvou odhalila silný obraz inverze cyklu, říká hlavní autor článku, Dr. Lefk Kaiser, klimatický fyzik na University of Maynooth v Irsku .

„Výsledky studie naznačují, že do konce devatenáctého století byla relativně stabilní,“ vysvětluje Stefan Ramstorf z Postupimského institutu pro výzkum dopadů na klima v Německu.

První významná změna v záznamech oceánské cirkulace nastala v polovině devatenáctého století, po známém regionálním ochlazovacím období zvaném Malá doba ledová, Které trvalo od čtrnáctého století do devatenáctého století. Během této doby nízké teploty často zamrzly řeky v celé Evropě a zničily úrodu.

“S koncem malé doby ledové kolem roku 1850 se oceánské proudy začaly zhoršovat a od poloviny dvacátého století následoval druhý, závažnější pokles,” uvedl Ramstorf. Druhý pokles v posledních desetiletích byl pravděpodobně způsoben globálním oteplováním způsobeným spalováním a emisemi znečištění fosilních paliv.

Devět z 11 datových souborů použitých ve studii ukázalo, že slabost AMOC ve dvacátém století je statisticky významná, což dokazuje, že zpomalení je v moderní době bezprecedentní.

Dopad na bouře, vlny veder a zvýšení hladiny moře

Caesar říká, že se to již odráží v klimatickém systému na obou stranách Atlantiku. “Jak se proud zpomaluje, mohlo se na východním pobřeží Spojených států hromadit více vody, což by způsobilo zvýšení hladiny moře.” [in places like New York and Boston]Vysvětlil jsem.

Na druhé straně Atlantského oceánu v Evropě důkazy ukazují, že existují vlivy na povětrnostní vzorce, jako je například cesta bouří od Atlantiku, stejně jako vlny veder.

Evropská vlna veder v létě 2015 konkrétně souvisela s rekordním chladem v severním Atlantiku téhož roku – zdá se, že k tomuto paradoxnímu efektu dochází, protože chladný severní Atlantik posiluje strukturu tlaku vzduchu, která směruje teplý vzduch z jihu do Evropy , ona řekla.

Podle Caesara se tyto účinky pravděpodobně budou dále zhoršovat, jak bude pokračovat globální oteplování a AMOC dále zpomalí, přičemž extrémnější povětrnostní jevy jako změna směru zimní bouře přicházející z Atlantiku a možná intenzivnější bouře.

CBS News položila Caesarovi otázku za milion dolarů: jestli a kdy může AMOC dosáhnout bodu zlomu vedoucího k úplnému vypnutí? Odpověděla: „Problémem je, že ještě nevíme, kolik stupňů globálního oteplování dosáhne bodu zlomu v AMOC. Čím více se však zpomalí, tím je pravděpodobnější.“

Navíc vysvětlila: „Sklápění neznamená, že k tomu dojde okamžitě, ale díky zpětnovazebním mechanismům nelze nepřetržité zpomalení zastavit, jakmile projde bod sklopení, i když se nám podaří opět snížit globální teploty.“

Caesar věří, že pokud zůstaneme pod 2 ° C globálního oteplování, je nepravděpodobné, že se AMOC převrhne, ale pokud dosáhneme 3 nebo 4 stupňů oteplování, pak šance na náhlý nárůst. Zůstat pod 2 stupni Celsia (3,6 stupňů Fahrenheita) je jedním z cílů Pařížské dohody Spojené státy se právě připojily.

Pokud dojde k překročení bodu zlomu a AMOC se zastaví, severní polokoule se pravděpodobně ochladí kvůli výraznému snížení tropického tepla tlačeného na sever. Ale pak, říká Caesar, věda ještě přesně neví, co se stane. „To je součást rizik.“

Ale lidé v tom všem mají určitou páku a výsledek určí rozhodnutí, která nyní učiníme ohledně toho, jak rychle se vzdálíme od fosilních paliv.

„To, zda překonáme bod zlomu do konce tohoto století, nebo ne, závisí na množství oteplování, tj. Na množství skleníkových plynů emitovaných do atmosféry,“ vysvětluje Caesar.