Měla by koda zůstat v Číně? Hlavní stratég Volkswagenu proti tomu

Michael Ghost, blízký generálnímu řediteli skupiny Herbertovi Deissovi, je přesvědčen, že nadrozměrná česká značka je ve Středním království použitelná.

Nově vytvořená rada značky koda pod vedením Thomase Schaeffera je jednotná v opozici vůči stažení z čínského trhu.

Michael Ghost zveřejnil na své domovské stránce fotografii potenciálního designu valníku „Trinity“, který nebude uveden na trh dalších pět let – a rychle jej odstranil.

Toto je automatický překlad článku, který Business Insider publikoval v jiném jazyce. Strojové překlady mohou vést k chybám nebo nepřesnostem; Budeme i nadále pracovat na zdokonalování těchto překladů. Můžete najít původní verzi Tady.

V rámci koncernu Volkswagen se znovu rozhořela vášnivá debata o umístění značky a geografické přítomnosti české dceřiné společnosti Škoda Auto. Současným impulsem je bezprostřední odchod hlavního stratéga Volkswagenu Michaela Ducha. Duch, který měl blízko k Herbertovi Deissovi, informoval své kolegy ve Wolfsburgu o svém plánovaném odchodu. O tom poprvé informoval manažer časopisu.

Jak se Business Insider dozvěděl z několika zdrojů, Ghost nedávno tvrdě tvrdil, že Škoda se z velké části stahuje z jediného největšího trhu globálního automobilového průmyslu – konkrétně z Číny. Klíčové argumenty pro mozek Volkswagenu: prémiová značka Volkswagenu se sídlem v Ingolstadtu, Audi by mohla v blízké budoucnosti dosáhnout mnohem lepších obchodních marží s partnerem Volkswagen SAIC Motor Corporation Ltd. v čínském společném podniku ve srovnání s Shkoda. Kromě toho je velikostní segment ve Střední říši adekvátně pokryt modely osobních automobilů VW. Podle automobilky Volkswagen má společnost se sídlem ve Wolfsburgu ideální polohu díky nové nízkorozpočtové čínské značce Jetta, uvedl.

“Existují vážné úvahy o stažení Škody z Číny. Koneckonců, kromě Audi a Volkswagenu zde nyní máme také naši podznačku Jetta, která byla od začátku úspěšná,” řekl jeden z manažerů Volkswagenu, který si přál zůstat v anonymitě , zdůraznila možnost vystoupit v rozhovoru pro Business Insider. „Aby bylo možné silněji umístit kodu v Číně a vydržet menší demontáž automobilů v tamním Volkswagenu, bylo by třeba mimo jiné obrovské částky marketingového financování. Tyto peníze by bylo možné lépe utratit jinde na kodu.“

Rada značky Škoda pod vedením nového generálního ředitele Thomase Schaeffera ale o plánech Ducha nic neuvažuje. Představenstvo – s nástupem Marina Grafa (HR) a Martina Ganna (prodej / marketing) na začátku března – je podle zprávy manažerů koncernu Volkswagen jednomyslně pro to, aby Škoda zůstala ve Středním království.

Argumenty odpůrců Ducha jsou správné: Čína je tak velký jednotný trh, že bez údajů o výrobě a prodeji by odtud byl výpočet budoucích projektů Škody mnohem obtížnější – a některé z nich by nebyly vůbec možné. Navíc Čína jako region má na Dálném východě velký význam a má pozitivní vliv na rychle se rozvíjející rozvíjející se trhy v asijsko-pacifickém regionu. Tento významný dopad se nebude týkat například společnosti koda, která je silně zapojena například v Indii. A: z kody se také vyvinula značka SUV a stále více zákazníků na mezinárodní úrovni chce tato vysoká sedadla na kolech. Škoda navíc silně elektrizuje svoji modelovou řadu, což je přesně to, o co čínská vláda žádá.

Martin Jan hraje hlavní roli v boji o udržení Škody v říši středu. Občan České republiky zůstává v dobrém kontaktu s politickou scénou své země jako bývalý ministr hospodářství a bývalý místopředseda vlády. Jako bývalý generální ředitel značky Volkswagen ve společném podniku FAW-VW zná mnoho konkurenčních China FAW od SAIC, dříve First Automotive Works (FAW), zevnitř ven. Kromě toho se Jahn podílel na vytváření sub-značky VW Jetta spolu s senior manažerem VW Haraldem Müllerem, který zemřel v roce 2020.

Ať už byl výsledek strategicky průkopnického rozhodnutí pro skupinu Volkswagen jakýkoli – Michael Ghost oslabil svou pozici oznámením o ukončení vedení Volkswagen. Přichází následovně: Na webu www.jost.de„Odcházející stratég společnosti Volkswagen uvádí některé ze svých dosavadních milníků kariéry i své vlastní plány do budoucna. V části „2018 – Smart Cars“ a ve svém souboru ke stažení „Time for Change DE / EN“ však Jost zpočátku použil obrázek budoucího automobilového projektu „Trinity“, který podle vkusu VW již odhalil mnoho designu Pravděpodobný elektrický valník dorazí až v roce 2026. Mezitím Jost nahradil počítačovou animaci neutrální kresbou vozidla, která již byla veřejnosti mnohokrát představena a odhaluje jen o málo více než její siluetu.

Někteří manažeři z Wolfsburgu však byli natolik chytří, aby vytvořili kopie původního Ducha – a byli tak laskaví, aby se o svůj „malý poklad“ podělili s Business Insider. V horní části této stránky můžete vidět původní verzi dema.