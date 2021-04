Vedoucí představitelé Ruska a Číny zpřísňují a sbližují

MOSKVA (AP) – Nejsou doživotními vůdci – přinejmenším technicky. Ale v politické realitě se zdá, že silná období Si Ťin-pchinga v Číně, a dokonce i tento týden, ruský Vladimir Putin, sahají až do 21. století – i když obě supervelmoci směřující jejich osud polarizují s každým z nich větší vliv. Uplyne rok.

A co víc, upevňují svou politickou kontrolu doma, někdy s tvrdými opatřeními, a spolupracují podstatněji než kdy dříve v rostoucí výzvě pro Západ a další světovou supervelmoci, USA, které si každé čtyři roky volí svého vůdce. .

Putin tento týden podepsal zákon, který mu umožňuje udržet moc do roku 2036. 68letý ruský prezident, který je u moci více než dvě desetiletí – více než kterýkoli jiný vůdce v Kremlu od doby, kdy sovětský diktátor Joseph Stalin – prosadil loni ústavní hlasování. Může znovu kandidovat v roce 2024, kdy vyprší jeho současné šestileté funkční období. Dohlížel na organizovaný zásah proti disentu.

V Číně Xi, který se ujal moci v roce 2012, zavedl přísnější kontroly na již represivní politické scéně a stal se jedním z nejmocnějších vůdců země za sedm desetiletí vlády komunistické strany, která začala často brutálním režimem Mao Ce-tunga. . Za vlády Xi vláda zatkla, uvěznila a umlčela intelektuály, právní aktivisty a další hlasy, potlačila disent v Hongkongu a použila bezpečnostní síly k potlačení výzev k právům menšin v Sin-ťiangu, Tibetu a Vnitřním Mongolsku.

Xi marginalizoval své soupeře, uvěznil kritiky a zpřísnil stranickou kontrolu nad informacemi. Probíhající kampaň proti korupci získala podporu veřejnosti a udržuje potenciální konkurenty v souladu.

Jeho pokračující konsolidace moci odstranila čínské předsednictví v roce 2018 funkční období a zbořila dohodu uzavřenou stranou, aby se zabránilo opakování porušování způsobeného Maovým individuálním pravidlem. Xi také oznámil svůj úmysl zůstat u moci porušením tradice a nemluvil o preferovaném nástupci. Jeden z nich, který se zdál dychtivý převzít roli, Sun Zhengcai, byl v roce 2017 sestřelen a na základě obvinění z korupce odsouzen k doživotnímu vězení.

A v Rusku byl Putinův nejotevřenější kritik Alexej Navaľnyj zatčen v lednu po svém návratu z Německa, kde se pět měsíců zotavoval z otravy nervovými plyny, které obvinil z Kremlu – obvinění, které ruské úřady popřely. V únoru byl Navalny odsouzen na dva a půl roku vězení.

Putin i Xi při napadání Západu využívali nacionalistické nálady. Ruská anexe ukrajinského poloostrova Krym v roce 2014 zvýšila Putinovo hodnocení schválení na téměř 90%, než se zhroutilo uprostřed ekonomických potíží a reformovalo nepopulární důchodový systém.

Účinek trvalého udržení moci Putinem a Xi však na jejich hranicích těžko končí. Vlní se to v geopolitické rovnováze sil nespočetnými způsoby.

Vzhledem k tomu, že se vztahy Moskvy se Západem po studené válce po období studené války propadly na nejnižší úroveň, Putin se stále více snaží upevňovat vztahy s Čínou. I když se Čína dosud vyhýbala konfrontaci se Západem, jako je Rusko, je pod rostoucím tlakem Washingtonu a jeho spojenců kvůli stavu pekingských lidských práv v Sin-ťiangu, Hongkongu a Jihočínském moři.

Americký prezident Joe Biden zaujímá vůči oběma vůdcům stále jestřábější postoj, kdy Putina nedávno označil za „zabijáka“ a jeho hlavní pomocníci v oblasti národní bezpečnosti kritizují Čínu kvůli řadě otázek. Taková taktika naznačuje, že Moskva a Peking budou pobídky k budování silnějšího spojenectví.

Stejně jako jejich země, i oni dva vůdci sami podporovali užší vztah.

Putin a Xi vytvořili silné osobní vztahy, aby posílili „strategické partnerství“ mezi dvěma bývalými komunistickými rivaly, zatímco soupeřili se Západem o vliv. Ačkoli Moskva a Peking v minulosti odmítly možnost vytvoření vojenské aliance, Putin loni na podzim uvedl, že takovou možnost nelze zcela vyloučit.

Zatímco Putin i Xi vypadají, že jsou pevně zakořeněni, zůstává mnoho výzev. Například pandemie představovala pro oba guvernéry velkou výzvu a při udeření zaujali podobně opatrný přístup.

Putin reagoval loni na jaře plošným šestitýdenním blokováním, které vážně poškodilo již tak slabou ruskou ekonomiku. Jeho popularita klesla na historické minimum 59%. Vláda později zmírnila omezení a odklonila se od nových uzamčení, což pomohlo snížit ekonomické škody a podpořilo Putinovo hodnocení.

Xi zůstal první, nejisté týdny mimo dohled, možná se obával, že by chyba mohla dát jeho soupeřům šanci ho svrhnout. Nakonec Čína zvládla epidemii lépe než na mnoha jiných místech, čímž upevnila pozici Xi jako vůdce.

Xi musí také zjistit, jak uspokojit začínající mladé politiky, kteří mohou vidět, že jejich kariéra je zapletená do jeho dlouhého funkčního období. Musí dokázat, že jeho rozšířená vláda nepovede k excesům Maových let, zejména katastrofální kulturní revoluci a hlubokému traumatu z let 1966-1976.

„Xi musí vést zásadní paradox.“ Daniel Blumenthal, ředitel asijských studií na American Enterprise Institute, řekl: „Věnuje se Maovi a buduje stejný kult osobnosti a stranické ústřednosti.“ Ale ví, že se jeho lidé bojí a nenávidí maoismus. , takže musí předstírat, že není Mao. Ten současný, je nesporným silným vůdcem, vypořádává se s trhlinami a rozkoly ve straně a společnosti prostřednictvím kampaní a maoistických čistek.

Putin čelí obtížnějším výzvám. Ruská ekonomika je malou částí čínské ekonomiky a její vysoká závislost na vývozu ropy, plynu a dalších surovin ji činí zranitelnou vůči výkyvům trhu. Západní ekonomické a finanční sankce odřízly přístup Moskvy k západním technologiím a kapitálovým trhům, zpomalily ekonomiku a znemožnily modernizační úsilí. Stagnující životní úroveň a klesající příjmy podněcovaly rostoucí nespokojenost.

Stále těsnější vazby Ruska s Čínou jsou součástí jeho strategie vyrovnání západních sankcí. Čínské společnosti poskytly alternativy k ztraceným západním technologiím, asistovaly při velkých infrastrukturních projektech, jako jsou dodávky energie na Krym, a nasměrovaly peněžní toky, aby zmírnily zátěž způsobenou sankcemi uvalenými na obchodní magnáty spojené s Kremlem.

„Peking pomohl Moskvě alespoň do určité míry odolat tlaku Spojených států a Evropské unie,“ napsal v nedávné analýze hlavní čínský odborník Alexander Gabajev z moskevského Carnegie Center. „Tato pomoc také umožnila Moskvě, aby se stala asertivnější jinde ve světě, od pobytu na Středním východě a v Africe po podporu venezuelského režimu a zasahování do amerických voleb.“

Vojenská spolupráce zůstává hranicí vysokých sázek. S rostoucím americkým tlakem se Rusko rozhodlo rozšířit vojenské vazby s Čínou. Jejich ozbrojené síly provedly řadu společných cvičení a Putin poznamenal, že Rusko poskytlo Číně nejnovější vojenskou technologii.

Ale úplná koalice – kombinovaná vojenská síla Xi a Putinova kontrola nad jejich příslušnými zeměmi? Když se vezme v úvahu stále užší vztah mezi dvěma vůdci v dlouhodobém horizontu, něco takového vypadá méně abstraktně.

„Nepotřebujeme to,“ řekl Putin v říjnu. „Ale teoreticky je možné si to představit.“

___

Ken Moritsugu, ředitel společnosti Greater China News pro Associated Press, podává zprávy z Pekingu.