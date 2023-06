Kupte 2 a získáte 1 zdarma na již vlastněné hry na GameStop

Pokud chcete ušetřit na některé z nejžhavějších her roku – jako The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI nebo Diablo IV – Jime Stop Nyní má nákup 2 a 1 volný prodej na již vlastněné hry. To zahrnuje některé vynikající novější verze, jako jsou ty, které byly zmíněny dříve. Podívejte se na některé z her ve výprodeji níže, podívejte se na všechny používané hry v prodeji, klikněte zde.

GameStop kup 2 a 1 zdarma prodej použité hry

Pro ty, kteří mají členství My Best Buy Plus/Total, můžete nyní také ušetřit na vybraných hrách Nintendo na Best Buy s naší bezplatnou slevou Buy 2 Get 1. Tento prodej zahrnuje předobjednávky nově oznámených her, jako je Super Mario Bros. Wonder a Super Mario RPG.

Pokud byste chtěli vidět další nabídky videoher, které právě teď probíhají, máme pro vás přehled mnoha z nich zkompilovaný do našeho článku o nejlepších nabídkách videoher. Máme také stránky s jednotlivými nabídkami napsané pro PlayStation, Xbox a Nintendo, pokud byste raději nepoužívali svou oblíbenou konzoli. Nejenže je všechny průběžně aktualizujeme o jednotlivé nabídky her, ale také je aktualizujeme, když se stanou velké události vydavatelů, jako jsou Days of Play na PlayStationu nebo výprodej eShopu společnosti Nintendo.

Je tu také Amazon Prime Day, na který se můžete těšit 11. a 12. července, což je skvělá doba, kdy si můžete získat zlevněné videohry. Obecně lze říci, že ve výprodeji najdete širokou škálu položek, které se v té době vyplatí koupit, a my vás budeme průběžně informovat o všech výprodejích, jak přijdou v daný den. Pokud byste chtěli vidět nějaké brzké prodeje Amazon Prime Day, podívejte se na níže uvedené odkazy.

Skvělé nabídky před spěchem

Hannah Houlihan je spisovatelka na volné noze, která pracuje s týmy Guides a Commerce zde v IGN.