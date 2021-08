Vyšetřování Starlineru pokračuje – SpaceNews

WASHINGTON-Boeing pokračuje ve vyšetřování problému motivu, který zpozdil start jeho komerčního posádkového vozidla CST-100 Starliner, ale brzy se může setkat s konflikty v plánu jak na Mezinárodní vesmírné stanici, tak na nosné raketě.

V prohlášení vydaném 6. srpna Boeing uvedl, že pokračuje ve studiu, proč několik ventilů v pohonném systému kosmické lodi bylo neočekávaně v zavřené poloze během odpočítávání do pokusu o start 3. srpna na misi orbitální letové zkoušky (OFT) 2. obydlené. . Boeing zrušil start asi tři hodiny před plánovaným vzletem kvůli problému.

Starliner na vrcholu rakety Atlas 5 se vrátil do zařízení pro vertikální integraci (VIF) v komplexu Space Launch 41 na mysu Canaveral, což umožňuje technikům přístup ke kosmické lodi. Byli schopni otevřít některé ventily vydáním nové sady příkazů.

„Opatrný optimismus je dobrý způsob, jak popsat pocit týmu,“ uvedl v prohlášení John Vollmer, viceprezident společnosti Boeing a ředitel programu Commercial Crew.

Nebylo jasné, co způsobilo poruchu ventilů, přestože Boeing v dřívějším prohlášení uvedl, že vyloučil softwarové problémy. Jednou z možností je poškození, jako je únik vody během silné bouřky krátce poté, co raketa dopadla na plošinu 2. srpna.

NASA ani Boeing nestanovily nové datum zahájení mise OFT-2. Boeing ve svém prohlášení uvedl, že „vyhodnocuje více možností startu pro Starliner v srpnu“ a bude spolupracovat s NASA a United Launch Alliance na určení vhodného data startu.

NASA ve svém zvláštním prohlášení ze 6. srpna uvedla, že ona a Boeing „budou i nadále hodnotit plány podle toho, kde bude úsilí o odstraňování problémů probíhat, než naplánuje další oficiální zahájení mise OFT-2“.

Kombinace faktorů by mohla vést k prodloužení zpoždění, pokud nebude mise OFT-2 spuštěna do konce srpna. Falcon 9 má podle plánu zahájit nákladní misi CRS-23 na Mezinárodní vesmírnou stanici 28. srpna. Bude používat stejný dokovací port, jaký použije Starliner pro OFT-2, což znamená, že pokud OFT-2 nedokončí svou misi do konce srpna, NASA bude muset buď odložit CRS-23, nebo počkat, až bude tato mise dokončena, pravděpodobně ne později než koncem září.

Do tohoto bodu se však ULA bude muset soustředit na přípravy na nadcházející spuštění Atlasu 5, mise NASA Asteroid Lucy. Tato mise má třítýdenní startovací okno, které se otevírá v polovině října. Atlas 5 OFT-2 bude muset být „vyskládán“ a Lucyin atlas sestaven na VIF, poté bude kosmická loď nainstalována a testována. Vzhledem k úzkému okénku Lucy pravděpodobně další testování vozu najde nějaké problémy dlouho před otevřením startovacího okna.

Další komplikací je, že k tomu dojde během vrcholícího období tropického počasí, kdy tropické bouře a hurikány potenciálně oddalují starty nebo přípravy na start o několik dní.

Pokud OFT-2 nebude spuštěno do doby, než bude potřeba vyložit Atlas 5, aby se připravil na misi Lucy, další příležitost může být až v listopadu, poté, co mise SpaceX Crew Dragon Crew-3 odstartuje na konci října a mise Crew-2 se vrací domů a osvobozuje dokovací port Starliner.