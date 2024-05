Krajně pravicová strana Alternativa pro Německo (AfD) je po nacistických prohlášeních v rozkladu

„Záleží na tom. Vinu musíte posoudit individuálně. Na konci války bylo téměř milion SS. Günter Grass byl také ve Waffen-SS,“ řekl La Repubblica a Financial Times s odkazem na romanopisce The Němec, který napsal Plechový bubínek.

Paní Weidelová popírá, že by strana takový krok vůbec plánovala. „To nikdo nechce,“ řekla Wall Street Journal, „Bylo by to protiústavní a podle mě to bylo porušením lidských práv.“