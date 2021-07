Povodně v Evropě zabily desítky lidí, ale v Nizozemsku nikdo. Zde je důvod

Zdálo se však, že jen málo z těchto raných varování přešlo na obyvatelstvo brzy – a viditelně – natolik, že je zcela překvapilo. Nyní se objevují otázky, zda funguje komunikační řetězec ze středoevropské úrovně do regionů.

„Zjevně došlo k vážnému selhání komunikace, které si v některých případech vyžádalo tragické ztráty na životech,“ uvedl Jeff Da Costa, PhD výzkumník v hydrometeorologii na University of Reading ve Velké Británii.

Da Costa zaměřuje svůj výzkum na varovné systémy před povodněmi a jeho rodičovský dům v Lucembursku byl o víkendu bombardován. Řekl, že zkušenosti z minulého týdne ukazují, že mezi otázkou varování před povětrnostními podmínkami vydanými vědci a opatřeními činnými v terénu často existuje rozdíl.

Řekl, že některá varování – včetně Lucemburska – byla vydána až po povodních.

„Lidé, včetně mé rodiny, byli ponecháni na svá vlastní zařízení bez jakéhokoli náznaku, co mají dělat, a nedali jim příležitost se připravit,“ řekl.

Na mnoha těžce zasažených místech jsou obyvatelé ohromeni rychlostí a krutostí, s níž vody přicházejí.

S blížícími se volbami v Německu se otázka povodní rychle zpolitizovala a úředníci odsoudili kamkoli, kde se dalo.

V údolí Ahr, jedné ze silně zaplavených oblastí v západním Německu, vyšší úředníci řekli CNN, že varování byla vydána před katastrofou, ale uvedli, že mnoho obyvatel je nebere dostatečně vážně, protože nebyli zvyklí na takové silné záplavy.

Někteří se možná pokusili shromáždit provizi a odletět své cennosti do bezpečí, zatímco jiní si mysleli, že budou v bezpečí ve druhém patře svých domovů, ale nakonec byli přepraveni ze střechy.

Jedním z nejvíce zasažených byl Schold, malebné město v německé spolkové zemi Porýní-Falc.

Starosta Sjöldu Helmut Lucy uvedl, že záplavy byly zcela nepředvídatelné, a to s odkazem na skutečnost, že město zažilo pouze dvě předchozí závažné povodňové události, v roce 1790 a další v roce 1910.

„Myslím si, že protipovodňové systémy by mi nepomohly, protože nedokážete vypočítat, co se stane s řekou Ahr s takovým množstvím vody,“ řekl o víkendu novinářům.

Da Costa řekl, že by mohl se starostou soucitit, ale jeho poznámky ukazují na nedostatečné pochopení toho, co může dobré plánování a řízení udělat.

„Jeho názory na dlouhodobou předvídatelnost povodní a okamžitý rozsah možnosti poskytnout okamžitá varování jsou zcela mylné a může nastat jedna z obtíží při informování lidí nebo úředníků měst o rizicích, kterým v zásadě nerozumí v oblasti životního prostředí. rizika. “

„Lidé by si měli také pamatovat, že i když varování před povodněmi nemohou zastavit záplavy, mohou lidem pomoci přesunout sebe a svůj majetek do bezpečí,“ dodal.

Da Costa uvedl, že vzhledem k tomu, že se nepříznivé povětrnostní události stávají stále častějšími kvůli Klimatická změna Města jako Schuld by měla urychlit své plánování.

“Pokud by starosta Schuldu a jeho města měli plán, jasně sdělený každé domácnosti, podniku a organizaci, aby každý věděl, co dělat v případě řady různých povodňových scénářů, pak by alespoň byli připraveni, jak by mohli být, “řekl a dodal, že pokud on a další vůdci udělali další regionalisty, počet obětí může být nižší.

„V době krize musí každý vědět, co dělá. Proto cvičíme požární evakuace z budov, i když požár neočekáváme,“ řekl.

CNN kontaktovala Lucyinu kancelář, ale neobdržela okamžitě odpověď.

Zdá se, že i v Belgii byla komunikace a organizace problémem. Starosta města Chudfontein, města v provincii Liege, uvedl, že obdržel „oranžovou výstrahu“ varující před stoupajícími vodami, ale je jasné, že dříve měla být červená.

„Vidíme, jak se dostupné materiály nepřizpůsobily situacím, které jsme viděli,” řekl starosta Daniel Bucklin belgickému hlasateli RTBF. „Zvláště myslím na vrtulníky, které v této oblasti nebyly schopny operovat.” “Záchrana člunu byla velmi nutná a museli jsme vyzvat soukromý sektor, aby čluny s dostatečným množstvím motorů a lidmi řídil.”

Lekce nizozemského jazyka

V Nizozemsku přes hranice s povodněmi zpustošenými oblastmi Německa a Belgie je situace zcela odlišná. Nizozemsko také zažilo přívalové deště – i když ne tak silné jako v Německu a Belgii – a neuniklo bez úhony. Jeho města ale nejsou úplně ponořena a nezemřel ani jeden člověk. Profesor Jeroen Aerts, vedoucí katedry vodních a klimatických rizik na Frei University v Amsterdamu, uvedl, že úředníci byli připravenější a byli schopni rychle se spojit s lidmi.

„Raději uvidíme vlnu přicházet a kam směřuje,“ řekl Ayrts CNN.

Nizozemsko má ve vodním hospodářství dlouhou historii a jeho úspěch v reakci na tuto katastrofu může světu poskytnout návod, jak řešit povodně, zejména proto, že se očekává, že díky klimatickým změnám budou extrémní deště častější.

Země bojuje s oteklým mořem a řekami téměř tisíc let. Tři velké evropské řeky – Rýn, Meuse a Šelda – mají delty v Nizozemsku a vzhledem k tomu, že jejich země je pod úrovní mořské hladiny, vláda uvádí, že 60% země je ohroženo povodněmi. Velká část země je v podstatě zaplavena.

Vodohospodářská infrastruktura patří mezi nejlepší na světě – včetně obřích zdí s pohyblivými rameny o velikosti dvou fotbalových hřišť, pobřežních dun vyztužených přibližně 12 miliony metrů krychlových písku ročně a jednoduchých věcí, jako jsou přehrady a výběrová řízení. Řeky mají větší prostor pro bobtnání snížením postele – nebo podlahy – a rozšířením břehů.

Jeho síla spočívá převážně v organizaci. Infrastrukturu země spravuje vládní odvětví, které se věnuje výhradně vodě, Generální ředitelství pro veřejné práce a vodní hospodářství, které se stará o zhruba 1 500 kilometrů umělé obrany.

Aerts uvedl, že problémy s vodou v zemi řeší síť místně volených orgánů, jejichž jediným úkolem je postarat se o vše, co souvisí s vodou, od povodní až po odpadní vodu. První místní „vodní rady“ byly zřízeny v Leidenu v roce 1255 – tehdy stát již dávno uznal, že potřebuje silné vodní hospodářství.

„Je to pro nás jedinečná situace,“ řekl Ayers. „Kromě národní vlády, provincií a měst máte čtvrtou vrstvu, vodní desky, které jsou zcela zaměřeny na vodní hospodářství.“

Rady mají možnost vybírat daně nezávisle, takže se na ně nevztahují rozmary národních pokladen.

„Voda vstupuje do odvětví cestovního ruchu, je zapojena do průmyslu a stavebnictví,“ uvedl Ayertz. „A vidíte, že v různých zemích jsou politiky vlád skutečně odvětvové.“

V Nizozemsku se vodním panelům říká „lepidlo“, které drží vše pohromadě a může se například ujistit, že návrh na stavbu nivy udržuje všechny relevantní strany v kontaktu.

Web Water Management Agency jednoduše a jasně shrnuje, o co se snažíte. „Více prší, moře stoupá a řeky musí nést více vody,“ uvádí se v prohlášení. “Ochrana před stoupajícími vodami byla a stále existuje.”

Tento příběh byl aktualizován, aby odrážel revidovaný počet obětí belgických úřadů.