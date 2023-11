Kolem blízké hvězdy bylo v kosmickém valčíku spatřeno šest exoplanet

NASA, ESA, Kanadská vesmírná agentura, Ralph Crawford (STScI)

Koncept tohoto umělce ukazuje, jak by mohla vypadat exoplaneta WASP-17b. WASP-17b, také známý jako Ditsö, je horký plynný obr, který obíhá kolem své hvězdy ve vzdálenosti pouhých 0,051 AU (asi 4,75 milionu mil, neboli jedna osmina vzdálenosti mezi Merkurem a Sluncem) a dokončí jeden úplný okruh za asi 3,7 pozemského dne. Systém se nachází v Galaxii Mléčná dráha, asi 1300 světelných let od Země, v souhvězdí Štíra. S objemem více než sedmkrát větším než Jupiter a hmotností menší než poloviční než Jupiter je WASP-17b extrémně nafouklá planeta. Jeho krátká oběžná doba, velká velikost a hustá, rozpínavá atmosféra jej činí ideálním pro pozorování pomocí transmisní spektroskopie, která zahrnuje měření účinků atmosféry planety na světlo hvězd, které přes ni proniká. Atmosféra WASP-17 b se skládá hlavně z vodíku a hélia a také z malého množství vodní páry, malého množství oxidu uhličitého a dalších molekul. Pozorování 5- až 12mikrometrového infračerveného světla z Webbova MIRI (Mid-Infrared Instrument) ukazuje, že atmosféra WASP-17 b obsahuje také oblaka vyrobená z nanokrystalů křemene (SiO2). WASP-17 b má uzamčený dosah a má retrográdní dráhu. Jeho teplota se pohybuje od asi 1 000 K (1 350 ° F nebo 725 ° C) na chladnější noční straně do téměř 2 000 K (3 150 ° F nebo 1 725 ° C) na straně věčného denního světla. Hvězda WASP-17 (také nazývaná Diwö) je hvězda typu F: o něco větší, hmotnější, teplejší a bělejší než Slunce. Koncept tohoto umělce je založen na nových datech shromážděných MIRI a také na předchozích pozorováních z jiných pozemních a vesmírných dalekohledů, včetně Hubbleova teleskopu NASA a vysloužilých Spitzerových vesmírných dalekohledů. Webb nepořídil žádné fotografie planety.