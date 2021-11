Fotografové vytvářejí pozadí krajiny Monterey pro macOS

Apple však tradičně nabízí spoustu nových tapet s novými verzemi macOS Mac OS Monterey Dodává se s abstraktním obrázkem představujícím místo, tentokrát bez krajinného pozadí. S ohledem na to se Andrew Levitt a jeho přátelé rozhodli vytvořit vlastní tapetu na šířku Monterey pro uživatele macOS, kteří jim chyběli.

Práce Levitta a jeho přátel se stala známou poté, co fotografové znovu vytvořili výchozí tapety pro macOS, všechny z míst v Kalifornii. Tento rok však macOS Monterey neměl tapetu na šířku, kterou by bylo možné znovu vytvořit – takže museli tapetu natočit.

Jakkoli to může znít jednoduše, skupina přátel se vydala do Monterey v Kalifornii, aby viděli, co přesně by vybrali za zbrusu nové pozadí. Výchozí tapeta macOS Monterey je inspirována ponořeným místním údolím, takže je téměř nemožné tam fotit.

Jedním z kritérií pro novou tapetu bylo samozřejmě znázornit něco, co vypadalo jako oficiální tapeta Apple, a to byl jeden z nejtěžších úkolů. Podle Levitta je v Monterey mnoho překážek, které mohou při pohledu na fotografii rušit.

Naštěstí našli skvělé prostředí a podařilo se jim vytvořit krásnou dynamickou kulisu krajiny Monterey.

tapeta k dispozici pro Ke stažení na webu Levitt. Existuje statická verze a dynamická verze, která se mění v závislosti na denní době.

FTC: K vydělávání příjmů používáme přidružené odkazy. více.

Podívejte se na 9to5Mac na YouTube pro další novinky Apple: