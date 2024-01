Kdo je svatá Brigid a proč se 1500 let po své smrti stala takovou inspirací?

Oddaní St Brigid ji plánují oslavit v neděli plánovaným vrácením relikvií spojených s takzvanou irskou patronkou. Oslavy probíhají tisíc let poté, co byly její ostatky odstraněny z Kildare, kde založila prestižní klášter a inspirovala řadu barevných legend plných zázraků.

Oslava v jejím rodišti, jihozápadním Dublinu, je součástí Brigid 1500 – série oslav po celém světě soustředěných kolem svátku světice 1. února, u příležitosti 1500. výročí její smrti kolem roku 524.

V jistém smyslu je Brigid na cestě k úspěchu. Oslavy se konají rok poté, co ji Irsko začalo ctít Každoroční oficiální dovolená – První irská žena, která byla rozpoznána s jedním.

Zatímco svatý Patrik je již dlouho svatým nejvíce spojeným s Irskem, Brigid si v 21. století získala stále větší přízeň. Oddaní čerpají inspiraci od svaté Brigid – a od starověké pohanské bohyně Brigid, jejíž jméno a atributy sdílí – jako symbol ženské spirituality a zmocnění. Tohle přichází uprostřed Rostoucí zklamání S patriarchální a historicky dominantní katolickou církví.

Kdo byla Brigid?

První otázka: Která Brigid?

Brigid je jméno významné bohyně uctívané starověkými pohanskými Kelty a jmenovkyně světice, která žila v 5. a 6. století.

Bohyně Brigid byla spojována se vším od poezie, léčitelství a kovářství až po přírodu, plodnost a oheň. Byla poctěna na svatý den Imbolc uprostřed zimy, který se stále slavil 1. února, který se také stal Dnem sv. Brigidy.

Říká se, že otec svaté Brigidy byl guvernér a její matka byla otrokyně. Přestože Brigidin životní příběh byl ozvláštněn legendou, věří se, že byla abatyší klášterní osady mužů a žen, která se stala centrem umění a vzdělanosti a dala městu irské jméno „Church of the Oak“. „Jedna legenda říká, že když místní král souhlasil, že jí dá jen tolik půdy, aby mohla postavit její klášter, který by se vešel pod její plášť, zázračně jej rozšířila po okolní krajině.

Svatá Brigid cestovala, kázala a uzdravovala. Často jsou zobrazovány s obrazy ohně a světla a jsou spojovány s plodností, péčí o živé bytosti a vytvářením míru.

Podle jiné legendy dala Brigid meč svého otce posázený drahokamy nuznému muži výměnou za jídlo.

Jaká relikvie bude přivezena zpět do Kildare?

Předpokládá se, že Brigid byla pohřbena ve svém klášterním kostele v Kildare. Kolem 9. století byly jeho pozůstatky přesunuty do města Downpatrick na severu země v naději, že se vyhnou drancování Vikingy a dalšími. Tato svatyně byla později zničena anglickými silami během protestantské reformace.

Různé kostely na evropském kontinentu tvrdí, že mají relikvie svaté Brigidy. Patří sem kostěný fragment Brigidiny lebky, který podle tradice přinesli do kostela v Portugalsku tři irští rytíři. Část této relikvie byla ve 30. letech 20. století vrácena sestrám Brigidine jinde v Irsku a uložena v malém kovovém relikviáři ve tvaru dubu, obrazu spojeného s Brigid. Toto je relikvie, která bude přinesena zpět do Kildare.

Novým místem odpočinku těchto relikvií bude katolický farní kostel sv. Brigidy, který je plánuje trvale vystavit.

Co jsou relikvie a proč je katolíci uctívají?

Katolické kanonické právo říká, že církev „podporuje skutečnou a autentickou úctu“ svatých kvůli jejich zbožnému příkladu. To může zahrnovat uctívání relikvií, které může zahrnovat části těl svatých, stejně jako jejich oblečení a další předměty s nimi spojené.

Katechismus katolické církve říká: „Musí se jasně rozlišovat mezi úctou, adorací a adorací, které náleží pouze Bohu.

Co je ST. Brigidin den?

Den Svaté Brigidy a Imbolc, pohanský svátek spojený s bohyní Brigid a ohlašující příchod jara, připadají na 1. února, ačkoli Irsko slaví státní svátek až následující pondělí.

Proč si Brigid v 21. století získává stoupence?

Brigidin okamžik nastal jako Mnoho Irů je zklamaných S tradičním římským katolicismem a jeho patriarchálním vedením uprostřed sekulární kultury. Dokonce i mnoho oddaných katolíků je zděšeno skandály, včetně zakrývání sexuálního zneužívání.

Ať už oddaní uctívají Brigid především jako světici, bohyni nebo kombinaci obojího, vidí Brigid jako symbol ženské spirituality, péče o životní prostředí a umělecké tvořivosti.

Brigid's Day je „výzvou k zastavení nesmyslné, tisíciletí trvající války mezi křesťanstvím a pohanstvím“ a k tomu, abychom viděli „moudrost a krásu v obou liniích,“ píše Melanie Lynch, zakladatelka History, která vedla kampaň na podporu nového státního svátku. .

Jak je ST. Připomíná se Brigidin den?

Nejdramatičtější událostí je plánovaný návrat relikvií do Brigidina rodiště s krátkým průvodem do farního kostela svaté Brigidy ze Solas Priddy – křesťanského duchovního centra vedeného sestrami Brighidine z Kildare s posláním vítat „lidi všech vyznání a vyznání“. náboženství“. Nevěry.“ Průvod povedou tři dívky jedoucí na ponících a oblečené jako středověké irské rytíře, kteří podle jedné tradice doprovázeli před staletími relikvie do Portugalska.

David Monje, předseda místního turistického výboru Kildare, řekl: „Udivuje mě, že o 1500 let později na to v Kildare a Irsku stále s láskou vzpomínají.“ Její slova, moudrost a činy dnes znamenají více než kdy jindy, když se zamyslíte nad tím, jak zacházíme s naší zemí, jak se chováme k životnímu prostředí, jak se chováme ke zvířatům, jak se chováme k sobě navzájem a jak se chováme k sobě. „

Mnoho akcí organizuje Solas Pride, irský pro „Brigid's Light“, včetně „Vigilie za mír“ v poledne. Tisíce studentů plánují udělat si pauzu na nedalekých Curragh Plains vytvořením lidské formace Velkého kříže sv. Brigidy, čtverce se čtyřmi symetrickými rameny.

Ostatní z celého světa se připojují k vigilii – minutě ticha v poledne místního času, řekla Brigidine sestra Rita Minehan, jedna ze zakladatelek Solace Pride.

„Vysíláme zprávu, že jsme důrazně proti válce v našem světě a šíření zbraní,“ řekla. „Je to trochu děsivé, co se děje v našem světě. Zoufale touží po míru a Brigid si vybudovala pověst mírotvůrce.“

Další místa Kildare hostí hudbu, ekumenické bohoslužby a další aktivity.

Skupina Herstory, která využívá umění a vzdělání k propagaci ženských vzorů, plánuje na prázdniny a následující dny akce po celém Irsku. Tyto expozice zahrnují dramatické světelné show, ve kterých se umělecké obrazy Brigid promítají na historické památky.

Jinde ve světě plánují irské kulturní skupiny oslavit tento den koncerty a kulturními akcemi. Kostely plánují mše na počest světce, zatímco Wiccané a další pohanské skupiny plánují meditace a další obřady na počest bohyně a na oslavu Imbolca.

Associated Press náboženské pokrytí dostává podporu prostřednictvím agentury AP spolupráce S The Conversation US, financovaným Lilly Endowment Inc., je za tento obsah odpovědná výhradně AP.