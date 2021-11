Lepší každý den – George Washington University Athletics

rodinné záležitosti

McCombs, narozená v DC a vychovaná Johnem a Dianou se zastávkami v Marylandu, Pensylvánii a Ohiu, byla první ze tří v její blízké rodině, která se věnovala vysokoškolským sportům. Zamířila do Youngstownu hrát basketbal, než bratr John začal hrát fotbal a Cornell. Sestra Leslie hrála fotbal v Tulane.

Říká, že její pětiletá sestra Janice, která hrála basketbal a tenis na střední škole, měla možná její největší vliv na začátku tohoto sportu.

“Člověče, rád bych se šel dívat na její hry,” vzpomínal McCombs. “Chtěl jsem být v tom týmu a dělat to, co ona.”

McCombs založil Family of Hoops v Youngstownu, který hrál pod Edem DiGregoriem v letech 1994-1998. její trenér Vyhrál 319 zápasů za 20 let, když překonal Penguins, což je zvýrazněno úspěchem svého týmu v roce 1998 ve druhém kole turnaje NCAA za Macombovou celkovou nadvládou, ale stejný dopad měl i ve způsobu, jakým zacházel se svými studenty-atlety.

“Pokud jsme něco potřebovali, bylo to tam,” řekla McCombsová, která byla v roce 2008 uvedena do Síně slávy YSU jako uznání za její vynikající kariéru, ve které získala 1: “Pokud jsme něco potřebovali, bylo to tam.”, 577 bodů, 493 asistencí, 473 doskoků a 236 držení míče. “Tak mě naverboval. Řekl mému otci, že se o mě postará, a udělal.”

McCombs se snažila co nejlépe napodobovat DiGregoriův příklad během své trenérské kariéry, která začala v roce 1999 jako absolventská asistentka ve Valparaíso po sezóně, kdy hrála profesionálně v České republice.

McCombsová se považuje za šťastnou, že má na své cestě skvělé mentory, protože pracovala s Keithem Freemanem (Valparaiso), Agnusem Perinatem (Pittsburgh), Joem McKeownem (NW) a Terrym Williamsem-Flornoyem (Auburn), než získala svou první velkou trenérskou práci ve Stoney Brooke. v roce 2014.

Byla součástí pěti týmů NCAA jako asistentka, včetně vůbec prvních vystoupení na národním šampionátu v historii programu ve Valpo a Sweet 16 v Pittu v letech 2008 a 2009.

“Pracoval jsem 15 let se skutečně dobrými lidmi, kteří mi umožnili pokračovat v růstu,” řekl McCombs. “Každý trenér, se kterým jsem na své cestě pracoval, byli všichni velmi odlišní, ale všichni opravdu dobří lidé s opravdu dobrými hodnotami, které se odrážejí v jejich programech.”

McKeown, člen Síně slávy GW Athletics, který v letech 1989-2008 dovedl Buff and Blue na jejich 19letá maxima, musel tvrdě tlačit na to, aby McCombse v roce 2010 dostal zpět do svého týmu, a cítí se šťastný, že s ním dva roky pracoval jako „ jeden z jeho nejchytřejších trenérů.” Mladí lidé jsou v naší hře.

McCombs, řekl, se oddělila díky svému obrovskému nadšení na kurtu, pracovní morálce a odhodlání k náboru, což výrazně pomohlo Wildcats získat Niu Coffey, která se nakonec stala volbou All-American a WNBA.

Je skvělá náborářka – a myslím neúnavná. Její hlášení o skautingu bylo skvělé. Koupila náš systém a udělala naše hráče lepšími. Je jedním z těch lidí, kteří to prostě dokázali,” řekl McKeown. On ona. “