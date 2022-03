Kde jsou na Ukrajině evropští lídři, od zarytých Poláků po neochotné Maďary

Západní spojenci se ve čtvrtek sešli v Bruselu na třech summitech zaměřených na posílení podpory pro Ukrajinu v boji s ruskou invazí, ale v jejich poselství byly nuance, které odrážely různé pozice jednotlivých zemí. Zde jsou různé tábory, které se v tomto konfliktu objevily.

První mezi rovnými: Spojené státy americké

Jako supervelmoc na Západě jsou Spojené státy de facto vůdcem NATO a americký prezident Joe Biden se hlasitě vyjádřil k hrozbě ze strany Ruska. Biden, který loni označil ruského prezidenta Vladimira Putina za „vraha“, ho nyní nazývá „válečným zločincem“.

Biden mobilizoval Západ, aby invazi odsoudil a uvalil na Rusko sankce. I když ještě nepřesvědčil evropské země, aby se vzdaly ruské energie, zajistil, že ze Spojených států a jejich spojenců existují alternativy.

Východní puritáni: Polsko, pobaltské státy, Slovinsko a Česká republika

Asi nepřekvapí, že země pod jhem Moskvy během studené války by si měly dávat větší pozor na Rusko a zaujmout tvrdší postoj. Litva, Lotyšsko a Estonsko byly kdysi součástí Sovětského svazu a odrazovaly od neustálých pokusů Ruska ovlivňovat jejich záležitosti (Estonsko se stalo obětí ruského kybernetického útoku v roce 2007).

Polsko, Slovinsko a Česká republika byly členy Varšavské smlouvy, fakticky pod sovětskou kontrolou, a jsou stejně podezřívavé, ale jejich vůdci podnikli začátkem tohoto měsíce odvážnou cestu do Kyjeva na podporu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Zvláště aktivní je Polsko, které hostí asi dvě třetiny ukrajinských uprchlíků a zajišťuje přeshraniční transfery zbraní.

Pomalý obr: Německo

Německo je jedním z důvodů, proč se Putin cítil povzbuzen k invazi, za předpokladu, že dlouhodobá závislost Berlína na ruské ropě a plynu mu zabrání v reakci.

Zatímco kancléř Olaf Schulz zvrátil desetiletí německé pasivity a zavázal se posílit její obranný rozpočet a vyzbrojit Ukrajinu, stále se zdráhá zavírat kohoutky Rusku a varuje, že by to mohlo uvrhnout Německo a evropskou ekonomiku do recese. V oblasti energetiky se ozývají i další země, které v současnosti silně spoléhají na ruskou ropu a plyn, jako je Itálie a Nizozemsko.

Zprostředkovatel: Francie

Francie má historické vztahy s Ruskem a prezident Emmanuel Macron se před invazí pokusil zprostředkovat mírovou dohodu s Putinem. Nyní se však snaží vytvořit silnější geopolitickou pozici pro EU a argumentuje tím, že toto je okamžik, kdy má blok mít nezávislou obrannou pozici. Francouzské jaderné elektrárny znamenají, že nedováží energii z Ruska, ale Macron také chce, aby to byl pro Evropskou unii budíček, aby ustoupila od fosilních paliv.

Zákazníci: Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a Turecko

Maďarský prezident Viktor Orbán, přezdívaný „Victor“, se často zdá, že sám sebe zobrazuje jako pana Putina, čímž maří politickou opozici, nevládní organizace a média, když směřuje k autoritářství. Politicky má blízko k Putinovi, uzavírá energetické dohody s Ruskem a navzdory svému odsouzení invaze je nejváhavějším členem Evropské unie a NATO.

Zdráhavější jsou také Bulharsko a Rumunsko, které udržují pevné vazby s Ruskem od studené války. A turecký autokratický vůdce Recep Tayyip Erdogan, který soupeří s Ruskem o vliv v Černém moři a na Středním východě, má s panem Putinem osobní spřízněnost navzdory tomu, že je v čele národa NATO.

Jediný: Británie

I když je Británie – spolu s Francií – největší evropskou obrannou mocností, je částečně marginalizována, protože již není členem Evropské unie. Poskytla Ukrajině životně důležité informace a zbraně, ale byla pomalá s potrestáním ruské oligarchie a poskytnutím útočiště ukrajinským uprchlíkům.

Pevné médium: Belgie, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko

Invaze donutila mnoho zemí přehodnotit svou obrannou politiku. Finsko a Švédsko nyní zvažují vstup do NATO. Švédsko, Dánsko a Belgie výrazně zvyšují své obranné rozpočty. Jiní posilují své odhodlání a zavazují se, že se rychleji vzdálí ruské energii a nabídnou zbraně Ukrajině.