Jsou živočišné bílkoviny snadněji vstřebatelné než rostlinné?

Rozdíl v absorpci je nepatrný, Obvykle o 10 až 20 procent méně Rostlin je více než zvířat a nebyl by to žádný problém, pokud by naše strava neobsahovala stěží dostatek bílkovin, aby vyhovovala požadavkům – asi 0,8 gramu na kilogram tělesné hmotnosti, tedy asi 10 procent našich denních kalorií.

Také se nemusíte starat o to, zda jsou rostlinné bílkoviny „kompletní“. Je mýtem, že rostlinné potraviny neobsahují všechny esenciální aminokyseliny a že pro dosažení nejlepších výsledků musíme jíst doplňkové bílkoviny, jako je rýže a fazole, ve stejném jídle. Ve skutečnosti, pokud jíme různé Rostlinné potraviny v naší stravě obecná směs aminokyselin není zásadně odlišný od Co získáme konzumací živočišných bílkovin.

I když by to pro mnoho Američanů znamenalo obrovský problém, tradiční strava v Asii, Africe, Latinské Americe a Středomoří poskytuje mnoho chutných a přitažlivých příkladů.

To neznamená, že bychom měli ze svého jídelníčku vyřadit steak nebo parmazán, nebo se stát vegetariány, i když je to možnost, kterou někteří možná chtějí využít. Studie ukázaly, že diety S asi dvěma jídly denně potraviny živočišného původu mohou být zdravé a udržitelné. To může znamenat šálek jogurtu plus 3 až 4 unce kuřete nebo ryby.