Jordánské letectvo shodilo pomoc obležené Gaze; Spojené státy uvažují o tom samém

Oblast, která po týdny nesla hlavní tíhu bojů v rámci izraelské vojenské kampaně proti Hamásu, však zdaleka není opuštěná. Humanitární pracovníci tvrdí, že její lidé čelí hladomoru a požadují pomoc. Piloti jordánského letectva shodili ve čtvrtek do Gazy 33 tun zdravotnického materiálu, potravin a dalších nezbytností, což je zásadní podpora pro ty, kam se dostane, ale ani zdaleka ne natolik, aby uspokojila rozšířené potřeby v blokované enklávě, která je domovem více než 2 milionů lidí.

Dokonce ani náklaďáky pomoci, které do Pásma vjíždějí klesající rychlostí – což samo o sobě nese rizika. Více než 100 lidí bylo ve čtvrtek zabito ve městě Gaza a 700 dalších bylo zraněno poté, co se dav shromáždil v konvoji s humanitární pomocí, uvedli zdravotníci. Palestinští představitelé a svědci obvinili izraelskou střelbu; Izraelští představitelé obvinili z tlačenice.

„Myslím, že výsadky jsou poslední možností, velmi drahý způsob, jak poskytnout pomoc,“ řekl ve čtvrtek novinářům ve východním Jeruzalémě Philippe Lazzarini, šéf hlavní agentury OSN pro palestinské záležitosti. „Nemyslím si, že by dnes mělo být řešením vysadit zásoby potravin do pásma Gazy. Skutečná odpověď zní: Otevřete přechody a přiveďte do pásma Gazy konvoje a lékařskou pomoc.“