Pacient, který přežil rakovinu prsu, hovoří o obtížné volbě mezi lumpektomií a mastektomií

Zavolali mi dva dny před Vánocemi 2020, dva týdny před 37 letyNS Vánoce.

“Roztroušená skleróza. Hughesi, vaše biopsie byla pozitivní a vaše diagnóza je invazivní duktální karcinom (IDC).”

Rakovina se rozšířila do okolní prsní tkáně. Podle American Cancer Society objevilo více než 180 000 žen ve Spojených státech mají invazivní rakovinu prsu každý rok.

Byl jsem šokován. Rakovina prsu nebyla v mé rodině běžná a vždy to byl můj lékař Propagujte každoroční mamografii Počínaje čtyřicítkou. Nebýt malého hrbolku o velikosti komára na mé vnější levé části hrudníku, výsledek bych ani neobjevil, ani bych si to nepředstavoval.

Rychle vpřed na začátek nového roku. Podstoupila několik testů, aby zjistila, zda Rakovinové buňky se rozšířily Za mým levým prsem a jestli mám dědičné geny BRCA. Moje výsledky testů byly negativní, ale stále jsem měl několik velmi obtížných rozhodnutí o svých dalších krocích.

prsní chirurg Dal mi dvě možnosti: Lumpektomie (odstranění rakovinné tkáně v části prsu) nebo mastektomie (odstranění celého prsu). Rychle jsem si uvědomil, že moje volba bude volitelná na základě různých faktorů a úvah o léčbě.

Správné rozhodnutí je u každé ženy jiné a každá situace je jiná. Například v mém případě vyžaduje lumpektomie po operaci ozařování. Můj lékař mi také před operací vysvětlil, že léčba může také zahrnovat Chemoterapie a/nebo hormonální terapie Podle pooperačních výsledků.

Během několika krátkých týdnů uvažování o tomto rozhodnutí, které změnilo život, se zdálo, že se věci pohybují zpomaleně. Byla to neskutečná doba, která se setkala s emocemi, ale moje víra zůstala vysoká. Prohledal jsem tolik dat a výzkumů, kolik jsem mohl najít, a hledal jsem skutečné příběhy od přeživších a farmářů. K mému překvapení bylo příkladů žen, které vypadají jako já, málo, což bylo zklamáním, zvláště po odhalení rozdílů v rakovině prsu u černošek. Podle American Cancer Society je míra rakoviny prsu vyšší mezi černochy než bílými U žen do 45 let (černošky mají o 40 procent vyšší pravděpodobnost úmrtí na rakovinu prsu než bělošky).

Dne 23. únoraA Rozhodla jsem se pro mastektomii levého prsu se zachováním kůže a termín rekonstrukce na pozdější datum. Současně s mastektomií jsem měl v hrudníku expandér a dva drény, které musely být monitorovány a spravovány po dobu dvou týdnů, než byly odstraněny.

Co jsem v době operace nevěděl, bylo, že ztratím rozsah pohybu v levé paži kvůli odstranění skupiny lymfatických uzlin z pod paží. V důsledku toho jsem podstoupil šest týdnů fyzikální terapie, abych obnovil svůj rozsah pohybu. Zároveň jsem měl každé dva měsíce schůzky s rekonstrukčním chirurgem, aby mi zvětšili prsa na normální velikost. Začátkem května jsem si nechala odstranit expandér a zavést implantát, zatímco moje pravé prso podstoupilo liftingovou operaci pro lepší výsledky rekonstrukce. Jednalo se o dvouměsíční operaci s dalšími operacemi na obzoru, aby bylo dosaženo konzistentnosti. Během tohoto období jsem I Prošel konzervací plodnosti V důsledku hormonální terapie, aby se zabránilo jeho opakování. V mém případě jsem nemusel podstupovat ozařování nebo chemoterapii, jakmile byl nádor po operaci testován.

Moje tělo potřebovalo zobák a moje mysl dosáhla svého limitu. Trvalo další čtyři měsíce, než se zotavil.

Dne 7. října na zač Měsíc povědomí o rakovině prsuMěl jsem tukové roubování (přenos tuku z jedné oblasti těla do druhé) a šlo to dobře.

Cesta během tohoto ročního období byla dlouhá, ale když se podívám na své jizvy, pamatuji si, že jsem silný a statečný. Pro každého, kdo to čte a má těžké rozhodnutí, které těžce tíží vaše srdce, vězte, že jste dost silní na to, abyste dělali obtížné věci.