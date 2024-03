Jedna z nejstarších hvězd ve vesmíru nalezená vedle Mléčné dráhy: ScienceAlert

Hledání prvních hvězd, které vznikly na úsvitu vesmíru, přineslo jednu z nejstarších hvězd, které jsme dosud objevili, hned vedle naší galaxie.

Není členem první hvězdné generace. Tento záblesk ve tmě, známý jako LMC 119, byl spatřen ve Velkém Magellanově mračnu obíhajícím kolem Mléčné dráhy a je první hvězdou druhé generace ve vesmíru, která se nachází v jiné galaxii.

„Tato hvězda poskytuje jedinečné okno do procesu velmi raného formování prvků v jiných galaxiích, než je naše.“ říká astrofyzik Anirudh Chetty z University of Chicago, který výzkum vedl.

„Vytvořili jsme si představu, jak vznikly tyto hvězdy, které byly chemicky obohaceny prvními hvězdami v Mléčné dráze, ale zatím nevíme, zda jsou některé z těchto podpisů jedinečné nebo zda se věci mohly stát podobně. napříč jinými galaxiemi.“

První hvězdy ve vesmíru neměly různé materiály, se kterými by mohly pracovat. Vznikly z mraků vodíku a hélia, které se v raném vesmíru spojily po velkém třesku a proměnily jejich jádra ve fúzní stroje, které prosvěcují světlo temnotou.

Tyto hvězdy drtily vodík na helium a potom helium na uhlík a tak dále, Až po železo Pro nejhmotnější hvězdy, které začaly produkovat periodickou tabulku prvků ve vesmíru. Násilné exploze a srážky hvězd produkovaly těžší prvky.

Jakmile tyto prvky ve vesmíru existovaly, byly předány dalším generacím hvězd. Metalicita hvězdy je jedním z měřítek, které astronomové používají k určení jejího stáří; Nižší množství kovu ve formaci hvězdy znamená, že se zrodila brzy ve vesmíru, kdy bylo kovu mnohem méně.

Svatý grál bude s hvězdami Žádný kov Absolutně – ty první generace. Žádné se ale zatím nenašly. Myslíme si, že je to proto Většina z těch prvních hvězd byla velmi masivní Uhořeli a zemřeli velmi rychle.

To, co jsme našli v Mléčné dráze, jsou hvězdy, o kterých se astronomové domnívají, že patří do druhé generace, s tak malým množstvím kovu, že se zrodily pouze z materiálu, který zbyl poté, co první generace explodovala do hvězdného prachu.

Jsou extrémně vzácné – méně než jedna hvězda ze 100 000 je hvězda druhé generace – ale stojí za to je hledat, říkají vědci. A nalezení jednoho mimo Mléčnou dráhu nám může prozradit, zda byl materiál plovoucí kolem raného vesmíru rozložen rovnoměrně.

„Ve svých vnějších vrstvách tyto hvězdy uchovávají prvky blízko místa, kde vznikly.“ říká Chitty. „Pokud najdete velmi starou hvězdu a získáte její chemické složení, můžete porozumět chemickému složení vesmíru, kde tato hvězda vznikla před miliardami let.“

Aby Chetty a jeho kolegové našli starověké hvězdy mimo galaxii, obrátili svou pozornost k Velkému Magellanově mračnu, satelitu Mléčné dráhy, který obíhá na dálku. Asi 160 000 světelných let daleko. Zde našli LMC 119, hvězdu tak chudou na těžší prvky, že musí být členem druhé generace hvězd.

Zajímavé je, že v LMC 119 tým našel jednu z odpovědí, které hledal. Složením se liší od hvězd druhé generace v Galaxii Mléčná dráha, protože obsahuje mnohem menší množství uhlíku a železa.

„To bylo velmi zajímavé a naznačuje to, že možná vylepšení uhlíku v první generaci, jak vidíme v Mléčné dráze, nebylo univerzální. Budeme muset udělat více studií, ale naznačuje to, že existují rozdíly mezi jednotlivými místy.“ .“ říká Chitty.

„Myslím, že jsme dokončili obrázek toho, jak rané obohacování prvků vypadalo v různých prostředích.“

Vědci se domnívají, že ve Velkém Magellanově mračnu může číhat více těchto starověkých hvězd. Jejich nalezení by mohlo vést k novým záchytným bodům o původu vesmíru a rozdílech v evolučních cestách jednotlivých hvězd v prostoru a čase.

Výzkum byl zveřejněn v Přírodní astronomie.