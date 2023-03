Baseball ve středu zahajuje rušný protahovací trénink

BRONX, NY – (14. března 2023) – Navzdory některým problémům s počasím v úterý bude baseballový tým Fordhamu v nadcházejících dnech rozhodně zaneprázdněn a v příštích pěti dnech odehraje pět zápasů. Rams míří do Wagnera (8-6) ve středu, zatímco o víkendu hostí Lafayette (3-12) v přeloženém utkání a Fairfield (6-6) v sérii tří zápasů.

Fordham (3-12) má za sebou víkend 3-2 poté, co o víkendu vyhrál dva ze tří zápasů proti Quinnipiac. Osazenstvo v poli bylo velkou součástí úspěchu Rams, drželo soupeře na průměru 0,206 odpalů a vykázalo týmový ERA 3,13.

Potenciální hráči/herní pokrytí:

Středa – 15:00 – Fordham – RHP Dominik Cunha (1-1, 8.10 ERA) vs. Wagner – TBD Živé video (přední řada NEC) | Živé statistiky | Twitter – @FordhamBaseball

Čtvrtek – 13:00 – Fordham – TBA vs. Lafayette – TBA // Živé video (ESPN+) | živý zvuk | Živé statistiky | Twitter – @FordhamBaseball

Pá – 15:00 – Fordham – RHP Declan Lavelle (0-0, 5,91 ERA) vs. Fairfield – TBD // Živé video (ESPN+) | Živé statistiky | Twitter – @FordhamBaseball

Sobota – 13:00 – Fordham – RHP Gabe Carslow (1-2, 6.16 ERA) vs. Fairfield – TBD // Živé video (ESPN+) | Živé statistiky | Twitter – @FordhamBaseball

Neděle – 12:00 – Fordham – RHP Connor Haywood (0-1, 6,75 ERA) vs. Fairfield – TBD // Živé video (ESPN+) | Živé statistiky | Twitter – @FordhamBaseball

Historie seriálu: Série Fordham-Wagner se datuje do roku 1947, kdy Rams drželi rekord 51:20 proti Seahawks. Wagner v posledních letech předstihl Rams a vyhrál tři z posledních čtyř zápasů od roku 2018. Loni Wagner vyhrál jediný zápas, 19-11, v Houlihan Parku. Pro Fordhama to bude první cesta na Staten Island od roku 2016.

Ve čtvrtek Fordham čelí utkání s Lafayettem poprvé od roku 1995. Hra obnovuje jednu z nejdelších sérií Rams, která začala v roce 1881. Oba týmy se střetly 93krát, přičemž Fordham držel 51-41-1. rekord proti Panthers.

O víkendu by Fordham obnovil svou sérii s Fairfieldem na tři zápasy. První setkání mezi oběma jezuitskými školami přišlo v roce 1969 a od té doby každý tým vyhrál 28krát. Loni se Stags v Houlihan Parku prosadil 6-5 a sérii vyrovnal.





Naposled: Mason Ulch z Quinnipiac odhodil tři směny ze svého dvoukolového zásahu a v neděli odpoledne v Houlihan Parku si připsal výhru 3:2 nad Fordham Rams.





Hra byla bez skóre až do páté směny, kdy se Bobcats dostali na výsledkovou tabuli. Jon Heitzman vedl na singlu a poté skóroval na double od Shauna Swensona, aby to byl zápas 1:0. Quinnipiac zvýšil na 3:0 v šestém, díky RBI-bunt od Matta Tesoriera a Heitzman RBI-double.





Fordham odpověděl dvěma nájezdy ve spodní části šestého, čímž byl 3-2. s jedním ven, Petr DiMaria Nakreslil chůzi a jedním krokem se posunul na druhou pozici najdu . po mouše, Tommy McAndrews Zdvojnásobení na pravý střed, DeMaria a Findlay oba skórovali.





Rams se pokusili o shromáždění v deváté směně, jako McAndrews a špetka hitter Zach Selinger Dosažený základ na po sobě jdoucích singlech s jedním out. Masonovi Ulshovi se ho však podaří získat Sebastian Mexiko A Ryan Theis ukončit hru ve prospěch Bobcats.





pro Fordham, Connor Haywood (0-1) prohrálo a umožnilo jeden běh se čtyřmi zásahy se třemi zásahy během pěti směn práce. U talíře byl McAndrews 2 na 3 s dvojitým a dvěma RBI, zatímco Findlay a Sean Sahler Měl také dva údery každý.





GOIN „STREAKIN“: Zatímco jeho osmizápasová vítězná série byla v neděli přerušena, prvák Daniel Pochero Celou sezónu hořel, zasáhl 0,404 s devíti homeruny a zaznamenal šest double a devět RBI… najdu Měl své poslední čtyři zásahové hry, v každé z těchto soutěží zaznamenal hru s více zásahy a trefil 533 se třemi dvojkami a pěti RBI… Junior Ryan Theis 350 v posledních deseti hrách (14-40) s devíti skórovanými běhy a třemi ukradenými bázemi.





Ram ve WBC: Baseballový tým Fordham je hrdý na to, že se letošní World Baseball Classic účastní dva jeho bývalí hráči. Nick Martinez (Fordham – 2009-11) bude součástí týmu USA, zatímco Jake Rabinowitz (Fordham – 2006-09) bude součástí České republiky. Rabinovich zatím hodil pro Českou republiku jednu směnu bezgólové úlevy, zatímco Martinez prohrál svůj start za tým USA, což umožnilo tři běhy nad 2,2 směny práce.