Jak vidět prstencové zatmění Slunce tento víkend v severní Kalifornii

Severní Kalifornie má o tomto víkendu dobrou pozici pro jedinečnou nebeskou událost: prstencové zatmění Slunce. Tedy pokud bude spolupracovat počasí. V sobotu ráno se bude zdát, že Měsíc projde před Sluncem a nakrátko zabrání velké části světla, aby dosáhla Země. „Je to velmi zvláštní kombinace něčeho zvláštního, na co nejsme zvyklí, a něčeho vědeckého,“ řekl Dr. Kyle Watters, ředitel planetária na Sacramento State University. Vlastnil Hearst Během prstencového zatmění Slunce prochází Měsíc mezi Zemí a Sluncem během své eliptické oběžné dráhy. Sac State bude v sobotu od 8:00 do 11:00 v areálu hostit bezplatnou zhlédnutí pro komunitu. Zatmění vyvrcholí v 9:20 | Hluboké potápění | Profesor Sac State odpovídá na nejdůležitější otázky o sobotním zatmění Slunce „Tady v Sacramentu bude asi 85 % Slunce pokryto Měsícem. To je dobré částečné zatmění,“ řekl Watters. Dráha vrcholného zatmění Slunce o tomto víkendu se rozšíří v úzkém pásu od pobřeží Oregonu až po západní Texas. Ale i tam bude tento víkend vypadat jinak než úplné zatmění Slunce, které někteří zažili v roce 2017. Vlastnil Hearst Vrcholová dráha prstencového zatmění Slunce začne v sobotu nad pobřežím Oregonu a přesune se na jihovýchod přes západní Texas. Velká část severní Kalifornie bude mít 80 až 85 procent výpadku. „Dokonce ani pro lidi, kteří žijí v cestě úplného zatmění, nebude slunce zcela zablokováno,“ řekl Watters. „Rozdíl je v tom, kde je měsíc.“ Během tohoto víkendového prstencového zatmění Slunce bude Měsíc na své eliptické dráze nejdále od Země. Aby došlo k úplnému zatmění, musí být Měsíc blíže Zemi, což mu umožní zablokovat větší část slunečního disku z našeho pohledu. Zatmění Slunce jsou poměrně běžná, ale být na správném místě k jejich pozorování je vzácné, řekl Watters. READ Jak vesmírný dalekohled Jamese Webba letos změnil astronomii: NPR „Máme tendenci získat jeden jako každé dva roky, někde na světě. Ale aby se to stalo tam, kde se skutečně nacházíte, je to docela vzácné,“ řekl Watters. Příští prstencové zatmění Slunce přejde přes Spojené státy až v roce 2046. Fanoušci astronomie po celé zemi však připravují plány na úplné zatmění Slunce, které nastane 8. dubna 2024. Cesta úplného zatmění nad Spojenými státy začne v centrálním Texasu, přejde přes Středozápad a poté bude sledovat hranici USA s Kanadou. Kde mohu získat speciální brýle pro bezpečné sledování zatmění? Každý, kdo má v úmyslu zírat na oblohu při obou událostech, se bude muset ujistit, že má správnou ochranu očí. „Sluneční brýle nejsou dost dobré. Potřebujete pořádné brýle na zatmění,“ řekl Watters. Sac State bude rozdávat tyto brýle zdarma na své akci v sobotu dopoledne. Brýle, které zbyly z roku 2017, fungují také. Ostatní velcí maloobchodníci jako Amazon nebo Walmart je mohou mít také na skladě. Aby bylo možné zatmění zažít v plném záběru, musí samozřejmě spolupracovat počasí. Která místa v severní Kalifornii jsou vhodná k pozorování zatmění? Meteorologický tým KCRA 3 předpovídá v sobotu ráno kolem Sacramenta oblačnost, ale ne natolik, aby nám úplně zablokovala výhled. Obloha bude pravděpodobně jasnější na jihu a východě, takže pozorovací podmínky by mohly být lepší v Sierra a San Joaquin Valley než v Coast Range a severní Sacramento Valley.