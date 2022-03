Square Enix podrobně popisuje aktuální problémy a budoucnost nového Switch Racer Chocobo GP

Roztomilý Final Fantasy Racer Chocobo GB Minulý týden dorazila na Nintendo Switch a i když má solidní mechaniku motokárových závodů, fanoušci vyjádřili obavy ohledně cenové karty hry, která slouží jako sezónní vstupenka.

V tomto smyslu to není váš tradiční motokárový závodník, protože vše můžete odemknout relativně snadno. Nyní došlo k bodu, kdy tým vyslal dlouhý vzkaz japonským hráčům – vysvětlil jim, co očekávat od Chocobo GP do budoucna, spolu s některými opatřeními, které již byly podniknuty.

Jako producent hry, Hironori Okayama, zmínil, jak tým bere zpětnou vazbu hráčů na palubu:

Uživatel Reddit Sat-AM Sdílejte hrubý Google překlad této nejnovější aktualizace na subredditu Nintendo Switch. Zde je úplný detail:

1. Jsou obeznámeni s řešením problémů online a pracují na nich.

2. Poslali 500 Mythril a snížili požadavek na zkušenosti na přihrávce jako omluvu hráčům, což znamená, že snížené požadavky na zkušenosti nemusí být způsob, jakým dělají budoucí přihrávky. Pokud máte dostatek zkušeností na to, abyste byli na vyšší úrovni, vaše úroveň se automaticky zvýší.

3. Hlavní aktualizace a změny přijdou se změnami sezóny, takže pravděpodobně nebudou žádné budoucí úpravy pro sezónu 1.

4. Budoucí sezóny budou zahrnovat dvě nové postavy (jedna na stopě a jedna pro Generation).

5. „Předměty přidané do Gil Shopu budou přidány pokaždé, když se sezóna opakuje“ Zdá se, že si ponechávají postavy Gil zakoupené v Gil Shopu pro budoucí sezóny, ale to by také mohlo znamenat, že plánují série opakovat.

6. Postavy na kartě mohou být po zahrání karty k dispozici ke koupi „naživo“ pomocí mythril nebo gil.

7. V sezóně 2 budou hráčům k dispozici nové turnaje v plné i odlehčené edici.

8. V polovině sezóny přichází další položky z mythrilových obchodů (módní a BGM skladby).

9. V současné době lze Mythril získat pouze prostřednictvím přihlašovacího bonusu, ale počínaje 2. sezónou to bude také bonus za úspěch.

10. Změny rovnováhy přicházejí v sezóně 2, včetně změn postav a základních mechanik. Předtím se však ničeho nedotknou, pokud to není rozbité natolik, že by to potřebovalo okamžitou opravu.

11. Při plánování budoucích aktualizací berou v úvahu zpětnou vazbu hráčů ohledně DLC/mikrotransakcí.

12. Zdá se, že je primárně zajímá schopnost průměrného hráče dosáhnout úrovně 100 (z 200) během dvou měsíců.

13. Aktuální zisk XP byl vyvážen tak, že hráči s poměrem výher/proher 1:1 v režimu GP získají přibližně 1 úroveň za každý režim GP odehraný s nálepkami poskytnutými v průkazu. Následující řádek („Naší novou primární zásadou je vytvořit prostředí, kde je snadné získat další postavy pouhým zakoupením verze produktu“) znamená, že to v zásadě považují za pohodlné a pravděpodobně si ponechávají míru získávání zkušeností za průchod. .

14. Do obchodu Mythril přijde více druhů kosmetiky / BGM a kartou budou odměny vysoké úrovně.

15. Změny ve verzi Lite mají „usnadnit distributorům videa pořádání akcí“, takže to může naznačovat, že možná umožňují hráčům Lite přístup k hostitelské nabídce, kde „události“ pravděpodobně odkazují na turnaje. Může to však také odkazovat na povolení online hraní pro ne-GP nebo něco úplně jiného.